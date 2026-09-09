El reconocimiento a una trayectoria: los premios y nominaciones de Chiche Gelblung

El dominio absoluto de Chiche Gelblung en los Premios Martín Fierro de Radio

Durante la década del 2000, la radiofonía argentina tuvo en Chiche Gelblung a uno de sus líderes indiscutidos de audiencia y contenido. Sus ciclos matutinos en Radio 10 y Radio Mitre no solo dominaron las métricas de encendido, sino que se convirtieron en una presencia constante en las nominaciones de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).