El reconocimiento a una trayectoria: los premios y nominaciones de Chiche Gelblung
Un repaso detallado por las distinciones que cosechó el fundador de minutouno.com e InfoVeloz a lo largo de su carrera, en el día que murió a los 82 años.
Aunque su estilo provocador y heterodoxo generó acalorados debates en las academias de periodismo, la industria de la comunicación y sus propios colegas reconocieron de manera sistemática el talento, la vigencia y la capacidad de producción de Samuel "Chiche" Gelblung, quien murió este miércoles a los 82 años.
A lo largo de los años, sus programas radiales (Edición Chiche, Hola Chiche) y sus intervenciones en televisión lo llevaron a convertirse en un habitual galardonado en las ceremonias de premiación más importantes del país.
El dominio absoluto de Chiche Gelblung en los Premios Martín Fierro de Radio
Durante la década del 2000, la radiofonía argentina tuvo en Chiche Gelblung a uno de sus líderes indiscutidos de audiencia y contenido. Sus ciclos matutinos en Radio 10 y Radio Mitre no solo dominaron las métricas de encendido, sino que se convirtieron en una presencia constante en las nominaciones de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
Entre los reconocimientos más destacados de su etapa dorada en la radio y la televisión figuran:
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Consolidación en el dial (2002-2006): Al frente de Edición Chiche, el conductor logró múltiples estatuillas como Mejor Programa Periodístico en Radio (2003, 2004 y 2006) y se alzó con el premio a Mejor Labor Periodística Masculina en Radio en 2004.
El fenómeno de 'Hola Chiche' (2009-2010): En la transición hacia un formato con mayor interacción del público y análisis de la coyuntura diaria, el ciclo se coronó nuevamente como el Mejor Programa Periodístico en Radio en la edición 2010.
Reinvención en televisión (2018): Demostrando su capacidad para adaptarse a los nuevos formatos, Gelblung fue galardonado con el Martín Fierro a Mejor Panelista por su destacada labor en Pamela a la tarde (América TV), aportando su clásica mirada ácida e incisiva a los debates del espectáculo y la actualidad.
El prestigio académico: el Premio Konex 2007
Más allá de los premios otorgados por la industria del entretenimiento, en 2007 la Fundación Konex le otorgó el Premio Konex - Diploma al Mérito en la disciplina de Comunicación - Periodismo: Conductor Radial.
Este galardón, otorgado por un jurado de especialistas a las personalidades más destacadas de la década en la cultura argentina, significó el reconocimiento institucional a su rol como renovador del lenguaje radiofónico y creador de una estética informativa propia.
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