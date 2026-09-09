Las frases más polémicas de Chiche Gelblung que quedaron en la memoria colectiva
El periodista construyó durante décadas un estilo basado en la provocación y dejó declaraciones que generaron fuertes debates dentro y fuera de la televisión.
Si algo acompañó a Chiche Gelblung, quien murió hoy a los 82 años, durante buena parte de su extensa carrera fue su facilidad para generar controversia. El periodista construyó una personalidad televisiva basada en la opinión directa, la provocación y una particular manera de abordar los temas de actualidad.
Esa característica lo convirtió tanto en un entrevistador buscado como en protagonista de numerosas discusiones. A lo largo de los años, algunas de sus declaraciones provocaron críticas, cruces al aire y fuertes repercusiones. Estas son algunas de las frases y episodios que mejor reflejan ese costado de su carrera.
Las ocho frases de Chiche Gelblung que marcaron su trayectoria en el periodismo
“Nunca dejes que la verdad te arruine una buena nota”
Una de las frases más asociadas a Gelblung apareció vinculada a su época en la revista Gente. La expresión, presentada como una suerte de máxima de aquella redacción, sintetizó el estilo que posteriormente trasladaría a la televisión: buscar una historia capaz de llamar la atención y construir una puesta atractiva alrededor de ella.
En una entrevista publicada por LA NACION en 1998, el periodista también relató episodios de aquella etapa que mostraban hasta qué punto la búsqueda de una buena imagen podía convertirse en una herramienta periodística.
“Hay mucho burro trabajando en los medios”
Chiche tampoco fue precisamente moderado al hablar de sus propios colegas. En distintas entrevistas cuestionó el nivel profesional dentro del periodismo y apuntó contra lo que consideraba falta de formación o conocimiento.
En 2024, al repasar su carrera, volvió a utilizar una expresión contundente para referirse al ambiente periodístico: “Hay mucho burro trabajando en los medios. Mucha ignorancia, mucha incultura”. La frase volvió a mostrar una de las características que lo acompañaron durante décadas: hablar sin demasiados filtros sobre sus colegas y sobre la profesión.
La polémica por Julio López
Una de las controversias más sensibles de su trayectoria se produjo a raíz de comentarios realizados en radio sobre la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida después de su declaración en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.
Las expresiones de Gelblung fueron cuestionadas públicamente porque puso en duda la hipótesis del secuestro y mencionó la posibilidad de problemas de memoria. El episodio generó fuertes críticas y fue posteriormente recordado entre las polémicas más importantes de su carrera.
“¿El 24 por qué es feriado?”
También fueron cuestionadas expresiones realizadas en torno al 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En aquella intervención radial, preguntó: “¿El 24 de marzo qué es? [...] ¿El 24 por qué es feriado?”. La frase provocó críticas y fue recuperada posteriormente como uno de los episodios más controvertidos protagonizados por el periodista.
El cruce con Rodrigo Lussich
Su estilo confrontativo también quedó expuesto durante una emisión de Polémica en el bar en 2020. En medio de una discusión relacionada con el caso del médico Rubén Mühlberger, Gelblung cuestionó a Rodrigo Lussich y le preguntó: “¿Sos abogado ahora?”.
La discusión subió de tono y Lussich terminó abandonando el estudio durante la emisión. El episodio se convirtió en otro ejemplo de la facilidad de Gelblung para llevar una discusión televisiva hasta el límite.
La frase sobre Sol Pérez
En 2017, durante una emisión de Polémica en el bar, protagonizó otra fuerte controversia al referirse a las fotografías que Sol Pérez publicaba en sus redes sociales.
“Es una provocación. Yo me banco lo que digo”, afirmó antes de pronunciar una expresión de contenido sexual que generó rechazo incluso entre algunos de sus compañeros de mesa. Posteriormente, el periodista sostuvo su postura y aseguró que no se había equivocado.
Una frase que generó un momento de tensión
Otra característica de Gelblung fue su capacidad para formular opiniones tajantes incluso cuando el tema podía generar una reacción inmediata. En 2021, mientras se debatía el conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, sostuvo sobre la pareja: “Es una pareja que huele a cadáver y están haciendo una representación, un acting para un negocio”.
La declaración se produjo durante Polémica en el bar, mientras el panel analizaba la entrevista que Wanda Nara había concedido a Susana Giménez.
No todas sus frases polémicas fueron contra otros
Su costado controversial también estuvo acompañado por momentos en los que mostró una fuerte reacción personal ante determinadas situaciones.
En 2019, por ejemplo, rompió en llanto durante Polémica en el bar al referirse a los dichos de Catherine Fulop sobre el Holocausto. El periodista calificó sus declaraciones de “ignorantes” y expresó públicamente su indignación.
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