Chiche Gelblung quiere ir a la luna: "La NASA abrió un registro y yo me anoté"

Además, reconoció que hace unos meses estuvo a punto de alquilar el Titan, el submarino que implosionó hace un mes durante una visita al fondo del mar para ver los restos del Titanic, porque quería “bajar al ARA San Juan a ver qué es lo que quedó”.

Chiche Gelblung astronauta

En ese sentido, Chiche aseguró que era “más seguro ir para arriba que para abajo”. Y, volviendo a su posible viaje a la luna, explicó: “No hay que pagar nada. Me apasiona el viaje en sí mismo. Me parece que es una aventura maravillosa. Estar en un lugar sin ley de gravedad y vivir esa experiencia, porque aunque vos lo hayas en un simulador no es lo mismo”.

Además de Chiche, otras celebridades se inscribieron para viajar a la luna, entre quienes se encontraban figuras como el panameño Essdras M. Suárez, dos veces premio Pulitzer de fotografía, la medallista olímpica estadounidense de snowboard Kaitlyn Farrington, la bailarina y física cuántica Merritt Moore y el dj estadounidense Steve Aoki.

Otros solicitantes eran el activista LGTBIQ italiano Riccardo Simonetti, el coreógrafo checo Yemi Dele Akinyemi, la estadounidense Alyssa Carson, conocida por su afición al espacio y su página NASA Blueberry, o la esrilanquesa Sandali Lakshani Kumarasighe, con una pasión similar que promociona activamente en su país. El costo del viaje lunar, que se prolongaría unos seis días (tres para llegar y tres para dar la vuelta alrededor del satélite natural de la Tierra), correría íntegramente a cargo del empresario.