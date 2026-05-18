Internaron de urgencia a Chiche Gelblung: está en terapia intensiva

La información brindada por Pía Shaw sobre la salud de Chiche Gelblung

"Lamentablemente, tenemos que decir, en los últimos meses fue noticia por estas situaciones. En este caso, la última vez fue el 20 de abril, cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para ni un segundo. Se descompensó, le pusieron dos stents y el médico le dijo 'Chiche, guárdate en tu casa'. Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele", comenzó introduciendo la noticia la periodista.

Ya añadió: "Lo cierto es que él tuvo una caída, hace 15 días, en su casa. Una caída que le provocó una herida en la cara. Esto preocupó un poco a la familia, pero bueno, a lo gran Chiche, siguió trabajando y demás. En las últimas horas se descompensó".

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En este sentido, la periodista indicó: "Hay que decir que previo a esto, la semana pasada tuvo una caída en su casa a la cual no le dio importancia y siguió con su actividad habitual. Sin embargo, le quedó una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, cerca del ojo, que también los médicos están atendiendo ahora", manifestó Shaw.

Y añadió: "Hoy está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud. Está, digamos, está despierto, está siendo evaluado. Esto que le sucedió del lado izquierdo del ojo es lo que más provoca hoy preocupación en los médicos y en la familia".

"Un golpe casero que puede pasar muchas veces, pero Chiche, al seguir con su ritmo de vida, como lo viene haciendo en el último tiempo, hace que él no frene. Y esta descompensación derivó en una internación nuevamente. Hoy los médicos lo van a evaluar. Obviamente que está siendo muy bien atendido, rodeado de su familia", cerró.