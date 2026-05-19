Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: cómo está tras su internación en terapia intensiva
El periodista fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir una descompensación y permanece bajo seguimiento médico.
La salud de Chiche Gelblung volvió a despertar inquietud luego de que trascendiera que debió ser internado de urgencia en terapia intensiva tras una descompensación sufrida durante el fin de semana. La situación obligó a una rápida intervención médica y a la suspensión momentánea de sus actividades laborales.
De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el conductor permanece internado bajo observación constante, aunque presenta una evolución alentadora. Desde su entorno señalaron que se encuentra estable, consciente y respondiendo favorablemente a los tratamientos indicados por los especialistas, quienes monitorean permanentemente sus signos vitales y estado general.
Si bien pasó la noche con molestias y dolores, trascendió que el periodista pudo mantenerse despierto y comunicarse tanto con sus familiares como con el personal médico que sigue de cerca su recuperación. El seguimiento continúa siendo estricto mientras se evalúa la evolución del cuadro clínico.
Qué le pasó a Chiche Gelblung
Según se informó, los estudios realizados permitieron detectar una trombosis localizada en uno de sus tobillos, una complicación que habría derivado en un cuadro cardiovascular de mayor complejidad y motivó su inmediata internación en terapia intensiva.
Además, los médicos analizan si este episodio podría estar vinculado con una caída doméstica que Gelblung sufrió hace aproximadamente dos semanas. A raíz de ese accidente, el periodista había presentado un golpe importante en el rostro y un hematoma visible en la zona cercana a uno de sus ojos.
En medio de la preocupación, también trascendió que durante la internación los especialistas le colocaron un stent con el objetivo de estabilizar su cuadro cardiovascular. Por estas horas, una junta médica continúa evaluando su evolución y definirá cómo seguirá el tratamiento en los próximos días.
A pesar de la preocupación que generó la noticia, el entorno del periodista mantiene expectativas positivas sobre su recuperación y aguarda una evolución favorable en las próximas horas. Mientras continúa internado y bajo estrictos controles, allegados y colegas del medio siguieron de cerca las novedades sobre su estado de salud, enviándole mensajes de apoyo y acompañamiento en este delicado momento.
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