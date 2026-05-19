Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: cómo está tras su internación en terapia intensiva

En medio de la preocupación, también trascendió que durante la internación los especialistas le colocaron un stent con el objetivo de estabilizar su cuadro cardiovascular. Por estas horas, una junta médica continúa evaluando su evolución y definirá cómo seguirá el tratamiento en los próximos días.

A pesar de la preocupación que generó la noticia, el entorno del periodista mantiene expectativas positivas sobre su recuperación y aguarda una evolución favorable en las próximas horas. Mientras continúa internado y bajo estrictos controles, allegados y colegas del medio siguieron de cerca las novedades sobre su estado de salud, enviándole mensajes de apoyo y acompañamiento en este delicado momento.