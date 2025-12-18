El delicado estado de salud de Christian Petersen: qué dice el primer parte médico
El reconocido cocinero sufrió una descompensación durante una excursión de montaña y permanece internado en terapia intensiva.
Christian Petersen permanece internado desde hace una semana en la unidad de terapia intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo, luego de haber sufrido una descompensación mientras realizaba una caminata en el volcán Lanín. El episodio ocurrió durante una excursión organizada para concretar el ascenso a la montaña, una actividad que se desarrollaba con los permisos correspondientes y bajo supervisión, pero que terminó con el chef en un delicado estado de salud que obligó a su inmediata asistencia médica y posterior traslado a un centro de mayor complejidad.
De acuerdo con la información difundida por el medio Realidad Sanmartinense, la salida estaba debidamente autorizada, ya que “la actividad contaba con el correspondiente registro en el Parque Nacional Lanín”. Este dato fue clave para contextualizar cómo se desarrollaba la excursión al momento del incidente y fue ratificado posteriormente en distintos programas de televisión que siguieron el caso con atención debido a la gravedad del cuadro del reconocido cocinero.
En ese sentido, Pía Shaw brindó detalles en el programa A la Barbarossa, donde leyó parte del informe que reconstruye lo ocurrido en plena montaña. “Durante el ascenso, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, motivo por el cual dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata”º, explicó la periodista, dando cuenta de la rápida intervención que se activó al advertir el deterioro del estado físico de Petersen.
Tras esa advertencia, el chef debió ser asistido para iniciar el descenso del volcán mientras permanecía sedado. Una vez fuera de la zona de montaña, fue trasladado en ambulancia en primera instancia a un centro de salud de Junín de los Andes, donde los médicos detectaron una arritmia cardíaca. Según trascendió de manera extraoficial y fue informado a este periodista, los estudios realizados habrían arrojado resultados positivos en las pruebas toxicológicas, aunque este punto no fue confirmado de manera oficial por el entorno médico.
