El delicado estado de salud de Christian Petersen: qué dice el primer parte médico

Christian Petersen permanece internado desde hace una semana en la unidad de terapia intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo, luego de haber sufrido una descompensación mientras realizaba una caminata en el volcán Lanín. El episodio ocurrió durante una excursión organizada para concretar el ascenso a la montaña, una actividad que se desarrollaba con los permisos correspondientes y bajo supervisión, pero que terminó con el chef en un delicado estado de salud que obligó a su inmediata asistencia médica y posterior traslado a un centro de mayor complejidad.