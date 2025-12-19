Qué revela el nuevo parte médico de Christian Petersen: "Compromiso multiorgánico"

petersen

Cómo ocurrió el incidente en el volcán Lanín

Petersen había comenzado el ascenso al volcán, cuya cumbre alcanza los 3.747 metros sobre el nivel del mar, acompañado por un grupo de diez excursionistas y guías especializados. De acuerdo con la información que trascendió, el chef no contaba con la preparación física adecuada para afrontar la exigencia de la travesía, lo que provocó que sufriera una descompensación durante el recorrido.

Ante la situación, los guías actuaron de inmediato, le brindaron los primeros auxilios y coordinaron el descenso hasta la base del volcán. En ese punto, personal de Gendarmería intervino en el operativo de rescate, tras lo cual Petersen fue trasladado al hospital para recibir atención médica.