Qué revela el nuevo parte médico de Christian Petersen: "Compromiso multiorgánico"
El reconocido chef sigue con pronóstico reservado luego de padecer una falla multiorgánica mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín.
El chef Christian Petersen permanece internado en estado delicado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, tras haber sufrido una descompensación física cuando intentaba alcanzar la cima del volcán Lanín.
Durante la tarde del jueves, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió el primer informe médico oficial, en el que precisó que el cuadro del reconocido cocinero es “reservado” y que cursa una falla multiorgánica, por lo que necesita cuidados médicos constantes y de alta complejidad.
En el mismo comunicado, las autoridades sanitarias indicaron que se trata de la única información oficial difundida hasta ahora y negaron versiones previas que mencionaban una fibrilación auricular como origen del episodio.
“Solicitamos especialmente a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, señalaron en redes sociales.
Asimismo, aclararon que cualquier actualización sobre la evolución de Petersen será informada exclusivamente a través de los canales oficiales del ministerio y del hospital.
Cómo ocurrió el incidente en el volcán Lanín
Petersen había comenzado el ascenso al volcán, cuya cumbre alcanza los 3.747 metros sobre el nivel del mar, acompañado por un grupo de diez excursionistas y guías especializados. De acuerdo con la información que trascendió, el chef no contaba con la preparación física adecuada para afrontar la exigencia de la travesía, lo que provocó que sufriera una descompensación durante el recorrido.
Ante la situación, los guías actuaron de inmediato, le brindaron los primeros auxilios y coordinaron el descenso hasta la base del volcán. En ese punto, personal de Gendarmería intervino en el operativo de rescate, tras lo cual Petersen fue trasladado al hospital para recibir atención médica.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario