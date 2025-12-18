El chef Christian Petersen fue internado de urgencia tras una excursión al volcán Lanín

Christian Petersen

El cuadro de salud del chef continúa siendo crítico. Actualmente se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, ventilado, hemodinámicamente inestable, bajo tratamiento con vasoactivos, con persistencia de arritmia y falla multiorgánica, todo bajo el cuidado del equipo médico del centro de salud sanmartinense.

Familiares directos de Petersen, incluida su esposa, se encuentran en la ciudad acompañándolo. Según se informó, la falta de mejoría en su evolución clínica impidió su traslado a Buenos Aires, donde se evaluaba su derivación a una clínica de mayor complejidad.

El delicado estado de salud del reconocido cocinero generó preocupación en el ámbito gastronómico y entre colegas, seguidores y allegados.