El chef Christian Petersen fue internado de urgencia tras una excursión al volcán Lanín
El reconocido chef estaba realizando una excursión en La Patagonia cuando se descompensó y está en terapia intensiva.
El chef Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva y peleando por su vida luego de sufrir una descompensación cardíaca durante una excursión al Volcán Lanín.
Según informó en "Puro Show", todo habría sucedido hace más de una semana pero trascendió recién ahora. Petersen participaba junto a otras personas de una actividad de ascenso al volcán, que contaba con el correspondiente registro en el Parque Nacional Lanín. Durante el trayecto, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas y dio aviso de inmediato al guardaparque.
Ante la situación, se desplegó un operativo de rescate, mediante el cual el chef fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Al ingresar al centro de salud, los profesionales detectaron que Petersen presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.
Luego de ser estabilizado, el equipo médico resolvió su derivación al Hospital Ramón Carrill para recibir una atención de mayor complejidad. Desde entonces, su evolución clínica se mantiene comprometida y bajo estricta observación médica.
Se le practicaron diversos estudios y análisis. Si bien no existe confirmación oficial, trascendió de manera extraoficial que las pruebas toxicológicas habrían arrojado resultados positivos, un dato que hasta el momento no fue ratificado por fuentes médicas.
El cuadro de salud del chef continúa siendo crítico. Actualmente se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, ventilado, hemodinámicamente inestable, bajo tratamiento con vasoactivos, con persistencia de arritmia y falla multiorgánica, todo bajo el cuidado del equipo médico del centro de salud sanmartinense.
Familiares directos de Petersen, incluida su esposa, se encuentran en la ciudad acompañándolo. Según se informó, la falta de mejoría en su evolución clínica impidió su traslado a Buenos Aires, donde se evaluaba su derivación a una clínica de mayor complejidad.
El delicado estado de salud del reconocido cocinero generó preocupación en el ámbito gastronómico y entre colegas, seguidores y allegados.
