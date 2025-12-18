Christian Petersen y el giro que dio a su vida: los motivos que lo llevaron a radicarse en el sur

Ese cambio de perspectiva se afianzó tras su casamiento, que significó un antes y un después en su manera de proyectar el futuro. Incluso su idea de luna de miel reflejaba ese espíritu viajero y simple que lo caracteriza: “La idea es agarrar la ruta y recorrer el Sur. Llegar a Pirámides, ver las ballenas y cocinar, tomar mates, charlar y volver a trabajar, recorriendo la Argentina, que es lo que nos gusta”.

Hoy, aquellas palabras cobran un sentido distinto. Los planes, el trabajo y los viajes quedaron en suspenso ante una prioridad ineludible: la recuperación y el cuidado de su salud.

El recuerdo cercano de su boda con Sofía Zelaschi, celebrada el 18 de abril, suma una carga emotiva especial a este presente. En esa misma charla, Petersen había sintetizado su filosofía de vida con una frase que hoy resuena con fuerza: “El lujo es estar en casa, en familia, el campo, disfrutando de este país que es maravilloso”.