Christian Petersen volvió a cocinar después de su accidente y mostró su receta
El cocinero estuvo un mes internado por una falla multiorgánica, pero ya se encuentra de nuevo en su hogar y en su cocina. Conocé lo primero que cocinó.
El reconocido cocinero Christian Petersen se encuentra transitando una etapa de renacimiento personal y profesional que ha conmovido a sus seguidores. Después de haber pasado casi un mes internado debido a una falla multiorgánica que generó una enorme preocupación en el mundo del espectáculo y la gastronomía, el chef finalmente recibió el alta médica. Instalado nuevamente en la comodidad de su hogar, y mientras comienza a reconectarse paulatinamente con la gestión del negocio familiar, Petersen protagonizó un momento cargado de simbolismo: su esperado regreso a la cocina.
Para un hombre que ha dedicado su vida al arte culinario, volver a encender el fuego representa mucho más que una simple tarea cotidiana; es el sello definitivo de su recuperación. Fiel a su estilo cercano, el chef decidió documentar este paso tan especial y compartirlo a través de su cuenta de Instagram, donde sus seguidores esperaban con ansias noticias sobre su evolución. Lejos de las luces de los estudios de televisión o de los sofisticados platos que suele presentar en eventos de alta gama, esta vez la prioridad fue la salud y el bienestar propio.
Un plato con sabor a hogar y sanación
La primera receta que Petersen preparó tras su delicada internación se alejó de cualquier pretensión gourmet para centrarse en lo reconfortante. El cocinero optó por un clásico de la cocina hogareña, de esos que abrazan el alma en momentos de cuidado: una sopa de pollo. Sin embargo, aun en la sencillez, el chef demostró su destreza al combinar texturas y sabores para lograr un resultado nutritivo y equilibrado, ideal para este proceso de rehabilitación física que está llevando adelante con disciplina.
En su publicación, el chef detalló minuciosamente los ingredientes de este plato, presentándose a sí mismo con un toque de humor y humildad dadas las circunstancias. “Paciente: Cris. Pollo, caldo desgrasado de pollo, fideos cabello de ángel, huevo 7′, cuartirola, queso lincoln”, escribió Petersen en sus redes sociales para describir su preparación, la cual incluyó un caldo liviano, fideos finos y el toque de cremosidad aportado por el queso cuartirolo.
El inicio de una nueva etapa
Este retorno a las hornallas marca el inicio de un camino que Petersen encara con una filosofía renovada. Tras el susto que significó el compromiso de varios de sus órganos, el cocinero parece haber encontrado en lo simple una nueva forma de disfrutar su profesión. La secuencia de imágenes compartida en el posteo no solo muestra el paso a paso de su sopa, sino que transmite la serenidad de quien valora los pequeños placeres después de haber atravesado una situación límite.
La respuesta de su comunidad no se hizo esperar, celebrando no solo la receta, sino principalmente la vitalidad recuperada de una de las figuras más queridas de la gastronomía argentina. De esta manera, entre caldos y fideos, Christian Petersen deja atrás las alarmas médicas para enfocarse en lo que mejor sabe hacer: alimentar el cuerpo y el espíritu, empezando esta vez por el suyo propio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario