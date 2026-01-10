Christian Petersen volvió a cocinar después de su accidente y mostró su receta

Para un hombre que ha dedicado su vida al arte culinario, volver a encender el fuego representa mucho más que una simple tarea cotidiana; es el sello definitivo de su recuperación. Fiel a su estilo cercano, el chef decidió documentar este paso tan especial y compartirlo a través de su cuenta de Instagram, donde sus seguidores esperaban con ansias noticias sobre su evolución. Lejos de las luces de los estudios de televisión o de los sofisticados platos que suele presentar en eventos de alta gama, esta vez la prioridad fue la salud y el bienestar propio.