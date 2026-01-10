Globos de Oro 2026: horario, nominados y cómo verlos en vivo
El 11 de enero se celebra una nueva edición de los Globos de Oro continuando la temporada de premios de Hollywood. Los detalles.
La temporada de premios en la industria del cine y las series alcanza uno de sus puntos más altos este domingo 11 de enero. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood llevará a cabo la entrega de los Globos de Oro 2026, una ceremonia que tradicionalmente se posiciona como el termómetro definitivo y la antesala directa de los codiciados premios Oscar.
El emblemático hotel Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, se vestirá de gala para recibir a las estrellas más brillantes del cine y la televisión en lo que promete ser una velada inolvidable.
Esta 83° edición no llega como una entrega más, sino que trae consigo actualizaciones en su estructura para adaptarse a los nuevos consumos culturales. Tras la exitosa inclusión de la categoría a Mejor Actuación de Stand-Up en años anteriores, la organización decidió dar un paso más allá. En esta oportunidad, la gran novedad será la incorporación de la terna a Mejor Podcast, reconociendo oficialmente el impacto de este formato en el ecosistema mediático global.
Dónde ver la ceremonia y las películas favoritas
Para los seguidores en Argentina, la transmisión comenzará puntualmente a las 22 horas, con la gala mientras que la alfombra roja se podrá ver a partir de las 20hs. La transmisión oficial estará a cargo de la señal de cable TNT, mientras que aquellos que prefieran el formato digital podrán seguir cada detalle a través del servicio de streaming de HBO Max. La oferta de producciones nominadas es sumamente variada y muchas de ellas ya se encuentran disponibles en los catálogos de diversos servicios on demand, facilitando que el público llegue a la gala habiendo visto gran parte de las competidoras.
Entre los títulos que se disputan las estatuillas y que ya habitan el mundo del streaming destacan películas como Frankestein, Train dreams y Jay Kelly, todas ellas dentro de Netflix. Por su parte, HBO pisa fuerte con producciones como Sinners, One battle after another y Weapons. La plataforma Amazon cuenta con After the hunt y Hedda, mientras que Disney+ apuesta por la animación con Zootopia 2 y Elio. El listado se completa con propuestas diversas como Die, my love en Mubi, el drama deportivo F1 en Apple TV y la bélica After the hunt.
La presencia argentina en el plano internacional
Aunque este año la industria cinematográfica nacional no cuenta con representantes dentro de las categorías de los Globos de Oro 2026, el cine argentino sigue dando batalla en el circuito internacional. Un ejemplo de esto es el largometraje Belén, bajo la dirección de Dolores Fonzi, que se mantiene firme en la lista de competidoras con posibilidades de llegar a los Oscar de este año.
La historia de nuestro país con los Globos de Oro tuvo hitos memorables que vale la pena recordar. A lo largo del tiempo, tres producciones nacionales lograron alzarse con el galardón en la categoría de Película en Lengua No Inglesa. El camino lo inició "La mujer de las camelias" (1955), seguido décadas más tarde por la aclamada "La historia oficial" (1986) y, más recientemente, el impacto global de "Argentina, 1985" (2023). Aunque este domingo no habrá un representante local en la terna, el prestigio ganado en ediciones anteriores mantiene a la Argentina como una potencia cinematográfica siempre bajo la lupa de los críticos extranjeros.
Lista completa de nominados para los Globos de Oro 2026
Cine
Mejor película de drama
"Frankenstein"; "Hamnet"; "Yek tasadef sadeh" ("Un simple accidente"); "O Agente Secreto" ("El Agente Secreto"); “Sentimental Value” ("Valor sentimental"); "Pecadores."
Mejor película musical o de comedia
“Blue Moon” ("Luna Azul"); "Bugonia"; “Marty Supreme” ("Marty Supremo"); "Eojjeolsuga eobsda” (“No Other Choice”); "Nouvelle Vague"; “One Battle After Another”.
Mejor actriz, drama
Jessie Buckley, "Hamnet"; Jennifer Lawrence, “Die My Love” ("Mátate, Amor"); Renate Reinsve, “Sentimental Value”; Julia Roberts, “After the Hunt” ("Cacería de brujas"); Tessa Thompson, "Hedda"; Eva Victor, “Sorry Baby” ("Lo siento, cariño").
Mejor actor, drama
Joel Edgerton, “Train Dreams” ("Sueños de trenes"); Oscar Isaac, "Frankenstein"; Dwayne Johnson, “The Smashing Machine” ("La máquina"); Michael B. Jordan, “Sinners” ("Pecadores"); Wagner Moura, "O Agente Secreto"; Jeremy Allen White, “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”.
Mejor actriz, musical o comedia
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te daría una patada"); Cynthia Erivo, “Wicked: For Good” ("Wicked: Por Siempre"); Kate Hudson, "Song Sung Blue" ("Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"); Chase Infiniti, “One Battle After Another”; Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee” ("El testimonio de Anne Lee"); Emma Stone, "Bugonia."
Mejor actor, musical o comedia
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”; George Clooney, "Jay Kelly"; Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”; Ethan Hawke, “Blue Moon”; Lee Byung-hun, “No Other Choice”; Jesse Plemons, "Bugonia."
Mejor actriz de reparto
Emily Blunt, “The Smashing Machine”; Elle Fanning, “Sentimental Value”; Ariana Grande, “Wicked: For Good”; Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”; Amy Madigan, “Weapons” ("La hora de la desaparición"); Teyana Taylor, “One Battle After Another.”
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro, “One Battle After Another”; Jacob Elordi, “Frankenstein”; Paul Mescal, “Hamnet”; Sean Penn, “One Battle After Another”; Adam Sandler, “Jay Kelly”; Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”.
Logro cinematográfico y de taquilla
“Avatar: Fire and Ash” ("Avatar: Fuego y cenizas"); "F1"; “KPop Demon Hunters” ("Las guerreras k-pop"); “Mission: Impossible – The Final Reckoning” ("Misión Imposible: sentencia final"); "Sinners"; "Weapons"; “Wicked: For Good”; "Zootopia 2".
Mejor película en lengua no inglesa
"Yek tasadef sadeh" ("Un simple accidente"), Francia; "Eojjeolsuga eobsda” (“No Other Choice”), Corea del Sur; "O Agente Secreto" ("El agente secreto"), Brasil; “Sentimental value”, Noruega; "Sirt", España; “The Voice of Hind Rajab”, Túnez.
Mejor película animada
"Arco"; "Kimetsu no Yaiba" ("Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba"); "Elio"; “KPop Demon Hunters”; "Amélie et la métaphysique des tubes" ("Little Amélie”); "Zootopia dos".
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”; Ryan Coogler, “Sinners”; Guillermo del Toro, “Frankenstein”; Jafar Panahi, "Yek tasadef sadeh"; Joachim Trier, “Sentimental Value”; Chloé Zhao, “Hamnet”.
Mejor guion
“One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson; “Marty Supreme”, Ronald Bronstein y Josh Safdie; “Sinners”, Ryan Coogler; "Yek tasadef sadeh”, Jafar Panahi; “Sentimental Value”, Eskil Vogt y Joachim Trier; “Hamnet”, Chloé Zhao y Maggie O’Farrell.
Mejor música original
“Frankenstein”, Alexandre Desplat; “Sinners”, Ludwig Göransson; “One Battle After Another”, Jonny Greenwood; “Sirt”, Kangding Ray; “Hamnet”, Max Richter; “F1”, Hans Zimmer.
Mejor canción original
“Dream as One” de “Avatar: Fire and Ash”; “Golden” de “KPop Demon Hunters”; “I Lied to You” de “Sinners”; “No Place Like Home” de “Wicked: For Good”; “The Girl in the Bubble” de “Wicked: For Good”; “Train Dreams” de “Train Dreams”.
Televisión
Mejor serie, drama
“The Diplomat”; “The Pitt”; “Pluribus”; “Severance”; “Slow Horses”; “The White Lotus”.
Mejor serie, comedia o musical
“Abbott Elementary”; “The Bear”; “Hacks”; “Nobody Wants This”; “Only Murders in the Building”; “The Studio”.
Mejor actriz, serie de drama
Kathy Bates, “Matlock”; Britt Lower, “Severance”; Helen Mirren, “Mobland”; Bella Ramsey, “The Last of Us”; Keri Russell, “The Diplomat”; Rhea Seehorn, “Pluribus.”
Mejor actor, serie de drama
Sterling K. Brown, “Paradise”; Diego Luna, “Andor”; Gary Oldman, “Slow Horses”; Mark Ruffalo, “Task”; Adam Scott, “Severance”; Noah Wyle, “The Pitt.”
Mejor actriz, serie musical o comedia
Kristen Bell, “Nobody Wants This”; Ayo Edebiri, “The Bear”; Selena Gomez, “Only Murders in the Building”; Natasha Lyonne, “Poker Face”; Jenna Ortega, “Wednesday”; Jean Smart, “Hacks”.
Mejor actor, serie musical o comedia
Adam Brody, “Nobody Wants This”; Steve Martin, “Only Murders in the Building”; Glen Powell, “Chad Powers”; Seth Rogen, “The Studio”; Martin Short, “Only Murders in the Building”; Jeremy Allen White, “The Bear.”
Mejor serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
“Adolescence”; “All Her Fault”; “The Beast in Me”; “Black Mirror”; “The Girlfriend”; “Dying for Sex.”
Mejor actor, serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
Jacob Elordi, “The Narrow Road to the Deep North”; Paul Giamatti, “Black Mirror”; Stephen Graham, “Adolescence”; Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”; Jude Law, “Black Rabbit”; Matthew Rhys, “The Beast in Me”.
Mejor actriz, serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
Claire Danes, “The Beast in Me”; Rashida Jones, “Black Mirror”; Amanda Seyfried, “Long Bright River”; Sarah Snook, “All Her Fault”; Michelle Williams, “Dying for Sex”; Robin Wright, “The Girlfriend.”
Mejor actriz de reparto de televisión
Carrie Coon, “The White Lotus”; Erin Doherty, “Adolescence”; Hannah Einbinder, “Hacks”; Catherine O’Hara, “The Studio”; Parker Posey, “The White Lotus”; Aimee Lou Wood, “The White Lotus”.
Mejor actor de reparto de televisión
Owen Cooper, “Adolescence”; Billy Crudup, “The Morning Show”; Walton Goggins, “The White Lotus”; Jason Isaacs, “The White Lotus”; Tramell Tillman, “Severance”; Ashley Walters, “Adolescence”.
Mejor actuación de comedia de monólogos en televisión
Bill Maher, “Is Anyone Else Seeing This?”; Brett Goldstein, “The Second Best Night of Your Life”; Kevin Hart, “Acting My Age”; Kumail Nanjiani, “Night Thoughts”; Ricky Gervais, “Mortality”; Sarah Silverman, “PostMortem”.
Mejor pódcast
"Armchair Expert con Dax Shepard"; "Call Her Daddy"; "Good Hang con Amy Poehler"; "The Mel Robbins Podcast"; "SmartLess"; "Up First de NPR".
