Christian Petersen recibió el alta tras su descompensación en el volcán Lanín: "Me dieron permiso para..."
El chef confirmó que ya se encuentra en su casa, aseguró que no hay precisiones sobre las causas del episodio que sufrió y que espera nuevos estudios médicos.
Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica luego de haber permanecido internado en grave estado, luego de sufrir una descompensación durante una excursión en el volcán Lanín.
"Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Todavía no saben qué fue lo que disparó esto, así que no te puedo contar qué pasó", explicó el cocinero en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen. En ese sentido, aclaró que deberá esperar nuevos estudios para conocer el diagnóstico: "La semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré", agregó.
Consultado por las versiones que circularon en los últimos días, Petersen dio algunos detalles sobre cómo fue el ascenso al volcán: "Es verdad que bajé del Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Y también es verdad que la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina: me salvaron la vida", afirmó.
"Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que puedo contar porque es lo que me acuerdo", remarcó.
Asimismo, destacó: "Estaba re entrenado para subir al Lanín, entreno todos los días y el guía era súper profesional. Incluso quería que hiciera cumbre. La semana que viene, cuando vuelva al médico, te cuento un poco más. Gran abrazo".
Christian Petersen empezó el año "clínicamente estable": qué decía el primer parte médico del 2026
El equipo del Hospital Alemán de Buenos Aires publicó este viernes el primer parte sobre la salud del chef Christian Petersen, quien se encuentra internado en la unidad coronaria de ese centro tras ser derivado desde San Martín de los Andes, donde se descompensó mientras hacía una excursión por el volcán Lanín.
Desde el centro médico ubicado en Recoleta afirmaron que "el paciente C. P.", como se identificó a Christian Petersen desde su llegada al mismo, "continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario".
"Al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo", se lee mensaje que lleva la firma del director médico del hospital, Norberto Mezzadri.
"El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica", aclararon en referencia al manejo mediático del caso.
Christian Petersen, de 56 años, es reconocido por su labor en televisión como parte de la programación del ya desaparecido Utilísima, y en canales como El Gourmet y El Trece, además de protagonizar varias masterclass junto a su hermano, el también chef Roberto Petersen.
El 12 de diciembre pasado el famoso chef se encontraba con un guía y un grupo en el proceso de subir el volcán Lanín cuando sufrió una descompensación que, luego se supo, fue una fibrilación auricular.
La afección cardíaca fue diagnosticada en el centro médico de San Martín de los Andes, y pasarían varios días hasta que lo pudieran trasladar a Buenos Aires.
Una vez en el Hospital Alemán, el equipo médico resolvió no dar más detalles sobre su afección, aunque la semana pasada sí se determinó que se le harían más estudios para conocer la evolución de su estado de salud.
