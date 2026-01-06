Christian Petersen recibió el alta tras su descompensación en el volcán Lanín: "Me dieron permiso para..."

christian-petersen-1

Christian Petersen empezó el año "clínicamente estable": qué decía el primer parte médico del 2026

El equipo del Hospital Alemán de Buenos Aires publicó este viernes el primer parte sobre la salud del chef Christian Petersen, quien se encuentra internado en la unidad coronaria de ese centro tras ser derivado desde San Martín de los Andes, donde se descompensó mientras hacía una excursión por el volcán Lanín.

Desde el centro médico ubicado en Recoleta afirmaron que "el paciente C. P.", como se identificó a Christian Petersen desde su llegada al mismo, "continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario".

"Al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo", se lee mensaje que lleva la firma del director médico del hospital, Norberto Mezzadri.

Parte médico Petersen

"El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica", aclararon en referencia al manejo mediático del caso.

Christian Petersen, de 56 años, es reconocido por su labor en televisión como parte de la programación del ya desaparecido Utilísima, y en canales como El Gourmet y El Trece, además de protagonizar varias masterclass junto a su hermano, el también chef Roberto Petersen.

El 12 de diciembre pasado el famoso chef se encontraba con un guía y un grupo en el proceso de subir el volcán Lanín cuando sufrió una descompensación que, luego se supo, fue una fibrilación auricular.

La afección cardíaca fue diagnosticada en el centro médico de San Martín de los Andes, y pasarían varios días hasta que lo pudieran trasladar a Buenos Aires.

Una vez en el Hospital Alemán, el equipo médico resolvió no dar más detalles sobre su afección, aunque la semana pasada sí se determinó que se le harían más estudios para conocer la evolución de su estado de salud.