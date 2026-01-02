Christian Petersen empezó el año "clínicamente estable": qué dice el primer parte médico del 2026

El 12 de diciembre pasado el famoso chef se encontraba con un guía y un grupo en el proceso de subir el volcán Lanín cuando sufrió una descompensación que, luego se supo, fue una fibrilación auricular.

La afección cardíaca fue diagnosticada en el centro médico de San Martín de los Andes, y pasarían varios días hasta que lo pudieran trasladar a Buenos Aires.

Una vez en el Hospital Alemán, el equipo médico resolvió no dar más detalles sobre su afección, aunque la semana pasada sí se determinó que se le harían más estudios para conocer la evolución de su estado de salud.