Chyno, Nacho y Fer Ariza presentan "Niña bonita 2", la continuación de un clásico que marcó generaciones

El lanzamiento llega acompañado de una estrategia internacional que abarca plataformas digitales, radio y eventos musicales en Latinoamérica, España y Estados Unidos, consolidando a “NIÑA BONITA 2” como uno de los grandes estrenos del último trimestre del 2025.

Con esta unión, Chyno, Nacho y Fer Ariza marcan un hito en la música latina, mostrando que los clásicos nunca mueren, solo evolucionan.

La producción musical de “NIÑA BONITA 2” estuvo a cargo de D-ONE y Maffio. El video fue grabado en Miami (EEUU) con la dirección de PUNTO8.