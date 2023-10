La película argentina que ganó en un prestigioso festival de terror

La historia de "Cuando acecha el mal" ocurre en un remoto pueblo rural argentino en el que dos hermanos descubren a un monstruoso hombre infectado por fuerzas malignas, que está a punto de dar a luz a un demonio.

El cineasta argentino dijo que su "fin no sólo es mostrar escenas fuertes" y agregó: "Busqué hacer una película diferente, de posesión y de exorcismo, pero que no se pareciera en nada a este tipo de películas. Por ello, lo primero que hice fue que la religión no tuviera ningún tipo de efecto".

La película cuenta con un reparto integrado por Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater, Virginia Garófalo, Luis Ziembrowski, Emilio Vodanovich, Marcelo Michinaux, Paula Rubinsztein y Desiré Salgueiro, entre otros.