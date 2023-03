Cinthia Fernández reveló la millonaria suma que le debe Matías Defederico por la cuota alimentaria

"Tengo embargada la mitad de la casa donde vivo, la parte de él. En el medio me pidió alquiler. (...) A mi me debe 10 millones de pesos de cuota alimentaria. Un cara rota por no decirte rata inmunda", reveló sin filtro Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández contra Matías Defederico.mp4

Además, contó cómo es la relación de las nenas con su papá y dijo que en algunas oportunidades lo ven y en otras no, "según le convenga".

"Nosotras estuvimos toda la vida solas, las nenas están acostumbradas, es un tipo que si estaba estaba la mitad del día de joda, ellas no sienten su ausencia, obviamente lo quieren, es su papá y nadie va a impedir eso", contó.

También recordó el episodio que vivió en el barrio donde vive su ex y sus hijas practican los deportes: "Ese día no me lo voy a olvidar más, me prohibió ver a mi hija, me expuso y fue muy triste".