Coco Carreño protagonizó un divertido momento en La Cocina Rebelde: "No me muestren"
El cocinero protagonizó un divertido momento en vivo mientras preparaba un pollo relleno junto a Jimena Monteverde y Romina Pereiro.
Coco Carreño protagonizó un divertido momento durante la última emisión de La cocina rebelde, el ciclo gastronómico conducido por Jimena Monteverde. El cocinero se encontraba preparando un pollo relleno con hongos portobello, ricota, espinaca y queso cuando, en medio de las bromas que se generaron alrededor de la receta, tuvo un pequeño percance que terminó provocando las risas de todo el estudio.
La situación comenzó mientras Carreño intentaba introducir el relleno dentro de la preparación. Mariana Corbetta reparó en la cantidad de ingredientes que estaba utilizando y le preguntó si no era demasiado. El cocinero, lejos de preocuparse, defendió su técnica y aseguró que todavía podía incorporar más. La escena continuó entre comentarios y chistes de Monteverde, quien llegó a comparar la preparación con un paciente y señaló que la carne parecía estar “embarazada”.
El divertido momento que protagonizó Coco Carreño en La Cocina Rebelde
Sin embargo, el momento más divertido llegó cuando Carreño se encontraba explicando los últimos pasos de la preparación. En ese instante, Jimena Monteverde advirtió que el cocinero tenía restos de ricota en la comisura de los labios y se lo hizo notar delante de todos. “Le quedó una ricota acá”, señaló la conductora entre risas, mientras Carreño intentaba continuar con la explicación y se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo frente a las cámaras.
Romina Pereiro intervino rápidamente para ayudarlo y le limpió la cara, una situación que provocó todavía más risas en el estudio. Al advertir que el episodio estaba siendo registrado, Carreño reaccionó con vergüenza pero también con humor y realizó un particular pedido a la producción: “Chicos, no me muestren al aire… es un montón”. Monteverde, mientras tanto, terminó de cerrar la escena con otra frase que generó complicidad entre todos: “Chicos, cuídenlo”.
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