Coco Carreño protagonizó un divertido momento en La Cocina Rebelde: "No me muestren"

El divertido momento que protagonizó Coco Carreño en La Cocina Rebelde

Sin embargo, el momento más divertido llegó cuando Carreño se encontraba explicando los últimos pasos de la preparación. En ese instante, Jimena Monteverde advirtió que el cocinero tenía restos de ricota en la comisura de los labios y se lo hizo notar delante de todos. “Le quedó una ricota acá”, señaló la conductora entre risas, mientras Carreño intentaba continuar con la explicación y se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo frente a las cámaras.