Ángel de Brito reveló que Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se casan: todos los detalles

Uno de ellos es una gran biblioteca, un espacio especialmente significativo debido al lugar que tuvo la literatura desde los primeros momentos de su historia. Los libros fueron, justamente, una de las primeras conexiones entre ambos. Durante el tiempo que compartieron trabajando en Envidiosa, comenzaron a recomendarse lecturas y a prestarse ejemplares, una costumbre que ayudó a generar una cercanía por fuera del set.

Cómo nació el romance entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

La historia entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto nació mientras ambos participaban del rodaje de Envidiosa. Las largas jornadas de grabación permitieron que comenzaran a conocerse y aquella complicidad inicial terminó dando paso a un vínculo sentimental.

La relación avanzó de manera progresiva y la pareja celebró sus dos años de noviazgo a mediados de 2026. Meses después decidieron apostar por la convivencia y compartir el mismo hogar. Ahora, con ese proyecto ya consolidado, Lamothe y Nishimoto se preparan para una nueva etapa. Con la fecha fijada para el 4 de diciembre y un festejo pensado para cerca de 100 personas, la pareja ya comienza a ultimar los detalles para dar el sí.