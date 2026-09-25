Ángel de Brito reveló que Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se casan: todos los detalles
Tras dos años de relación y luego de dar el paso de la convivencia, la pareja decidió avanzar hacia una nueva etapa en su historia de amor.
Después de dos años de relación, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se preparan para dar un nuevo paso juntos. A pocos meses de haber iniciado la convivencia, se conoció que los actores se comprometieron y ya tienen fecha para celebrar su casamiento. La noticia fue revelada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM, donde dio a conocer algunos detalles de la ceremonia.
Según informó el conductor, la pareja planea un festejo íntimo, acompañada por sus afectos más cercanos. Lamothe y Nishimoto se conocieron durante las grabaciones de Envidiosa. El vínculo comenzó a crecer detrás de cámara y, con el tiempo, la relación se consolidó hasta convertirse en uno de los romances del ambiente artístico.
¿Cuándo se casan Esteban Lamothe y Débora Nishimoto?
De acuerdo con la información revelada en LAM, la ceremonia será el próximo viernes 4 de diciembre y contará con aproximadamente 100 invitados, entre familiares, amigos y personas del círculo íntimo de los actores. Luego de que la noticia trascendiera, un cronista del programa encontró a Lamothe a la salida del teatro, sobre la avenida Corrientes, y le preguntó directamente por el casamiento.
Aunque en un primer momento intentó mantener la cautela y evitar revelar mayores detalles, su reacción terminó confirmando la información. “Lo están diciendo todo, yo no puedo decir nada”, respondió entre sonrisas. Al ser consultado sobre cómo viven junto a Nishimoto este momento de la relación, el actor reconoció la felicidad de ambos: “Estoy contento, Débora está muy contenta también".
El paso que dieron antes de decidir casarse
La noticia del compromiso llega poco tiempo después de otra decisión importante para la pareja. En julio de 2026, Lamothe y Nishimoto comenzaron a convivir tras mudarse juntos a una casa ubicada en Recoleta. La propiedad fue elegida después de una búsqueda hasta encontrar un lugar que se adaptara a la nueva vida que querían construir juntos. Desde entonces, fueron mostrando algunos rincones de su hogar y detalles relacionados con los intereses que comparten.
Uno de ellos es una gran biblioteca, un espacio especialmente significativo debido al lugar que tuvo la literatura desde los primeros momentos de su historia. Los libros fueron, justamente, una de las primeras conexiones entre ambos. Durante el tiempo que compartieron trabajando en Envidiosa, comenzaron a recomendarse lecturas y a prestarse ejemplares, una costumbre que ayudó a generar una cercanía por fuera del set.
Cómo nació el romance entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
La historia entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto nació mientras ambos participaban del rodaje de Envidiosa. Las largas jornadas de grabación permitieron que comenzaran a conocerse y aquella complicidad inicial terminó dando paso a un vínculo sentimental.
La relación avanzó de manera progresiva y la pareja celebró sus dos años de noviazgo a mediados de 2026. Meses después decidieron apostar por la convivencia y compartir el mismo hogar. Ahora, con ese proyecto ya consolidado, Lamothe y Nishimoto se preparan para una nueva etapa. Con la fecha fijada para el 4 de diciembre y un festejo pensado para cerca de 100 personas, la pareja ya comienza a ultimar los detalles para dar el sí.
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