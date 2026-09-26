Mauro Icardi recordó con una foto el día que se encontró con la China Suárez en París
El futbolista publicó una imagen relacionada con el encuentro que mantuvo con la actriz en París en septiembre de 2021 y acompañó el posteo con un mensaje especial.
Mauro Icardi volvió a llevar a sus redes sociales uno de los momentos que quedó asociado al inicio de su relación con la China Suárez. Este sábado, el futbolista compartió una imagen relacionada con el encuentro que mantuvo con la actriz en París el 26 de septiembre de 2021, una fecha que quedó marcada por el escándalo que posteriormente involucró a Wanda Nara y dio origen al denominado Wandagate.
A cinco años de aquella jornada, Icardi decidió publicar una fotografía del lugar donde se produjo el encuentro y acompañarla con un mensaje dirigido a la actriz. “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia. 26/09/21”, escribió el delantero, quien además arrobó a la China Suárez en la publicación.
El episodio había ocurrido en París, cuando Icardi todavía estaba en pareja con Wanda Nara. La China Suárez se encontraba en la capital francesa y ambos tuvieron un encuentro que, en ese momento, permaneció en secreto. Semanas más tarde, la situación quedó expuesta públicamente y generó una crisis en el matrimonio de Icardi y Nara, con una serie de mensajes y declaraciones que permitieron reconstruir parte de lo sucedido.
La fecha del posteo no pasó inadvertida porque coincide exactamente con el día que Icardi señaló como el comienzo de una nueva etapa de su vida. A través de la imagen y del texto que eligió para acompañarla, el futbolista volvió sobre aquel episodio desde la perspectiva de su relación actual con la actriz, con quien finalmente terminó formando pareja.
El recuerdo de aquella noche también vuelve a poner en primer plano el comienzo de una historia que durante años estuvo atravesada por versiones, declaraciones públicas y conflictos entre sus protagonistas. Lo que comenzó con aquel encuentro en París terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del mundo del espectáculo argentino y, tiempo después, en la relación que Icardi y la China Suárez muestran actualmente de manera pública.
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