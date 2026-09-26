Mauro Icardi recordó con una foto el día que se encontró con la China Suárez en París

El episodio había ocurrido en París, cuando Icardi todavía estaba en pareja con Wanda Nara. La China Suárez se encontraba en la capital francesa y ambos tuvieron un encuentro que, en ese momento, permaneció en secreto. Semanas más tarde, la situación quedó expuesta públicamente y generó una crisis en el matrimonio de Icardi y Nara, con una serie de mensajes y declaraciones que permitieron reconstruir parte de lo sucedido.