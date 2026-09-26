El último adiós a Oscar González Oro: la decisión que su familia respetará tras su muerte
Oscar “El Negro” González Oro murió a los 74 años en Uruguay, el país que había elegido como refugio y donde decidió instalarse definitivamente.
La muerte de Oscar"Negro" González Oro puso fin a la trayectoria de una de las voces más reconocidas de la radio argentina. El locutor falleció este viernes a los 74 años en su casa de Manantiales, Uruguay, donde había elegido vivir durante sus últimos años.
El conductor atravesaba un delicado estado de salud y, de acuerdo con la información difundida por allegados y colegas, había experimentado un marcado deterioro físico durante los últimos meses. En ese contexto, su familia comenzó a organizar su despedida y tomó una decisión vinculada directamente con el lugar que González Oro había elegido para vivir.
En lugar de trasladar sus restos a la Argentina, sus familiares resolvieron que permanecieran en Uruguay. La despedida se realizará en la localidad de San Carlos, donde tendrá lugar la cremación.
¿Dónde será la despedida de Oscar González Oro?
Según informó la periodista uruguaya Marcela González, los restos de Oscar González Oro fueron trasladados a Jardines del Alma, un cementerio parque privado ubicado en San Carlos. Será en ese lugar donde el próximo lunes a las 9 de la mañana se llevará adelante la cremación.
La decisión de la familia representa una continuidad con la elección que el propio conductor había realizado años atrás. González Oro había dejado la Argentina y se había instalado en Uruguay, particularmente en la zona de Manantiales, un lugar que convirtió en su hogar durante la última etapa de su vida.
Por eso, sus familiares optaron por mantener su despedida en el país vecino y respetar el arraigo que había construido allí. La organización del último adiós también estuvo atravesada por la distancia. Parte del núcleo familiar más cercano del conductor reside en el exterior, entre Estados Unidos y distintos países de Europa, por lo que fue necesario coordinar viajes y trámites para poder concretar la despedida.
Los últimos años de Oscar González Oro en Uruguay
La mítica voz de la radio había elegido Manantiales como su lugar de residencia definitiva desde la pandemia. Allí buscó alejarse de la exposición permanente que había acompañado buena parte de su extensa carrera en radio y televisión.
Durante sus últimos años, el conductor también había reducido notablemente su actividad profesional. Su estado físico se había deteriorado de manera progresiva y, según la información publicada tras su fallecimiento, en el último tiempo había sufrido problemas de movilidad y equilibrio que provocaron varias caídas.
La situación hizo que necesitara asistencia de enfermería permanente en su domicilio. A ese cuadro se sumaban antecedentes de salud complejos. González Oro había sido fumador desde muy joven y arrastraba complicaciones respiratorias. Además, en 2017 había atravesado una intervención cardíaca de alta complejidad.
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