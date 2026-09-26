El último adiós a Oscar González Oro: la decisión que su familia respetará tras su muerte

Por eso, sus familiares optaron por mantener su despedida en el país vecino y respetar el arraigo que había construido allí. La organización del último adiós también estuvo atravesada por la distancia. Parte del núcleo familiar más cercano del conductor reside en el exterior, entre Estados Unidos y distintos países de Europa, por lo que fue necesario coordinar viajes y trámites para poder concretar la despedida.

Los últimos años de Oscar González Oro en Uruguay

La mítica voz de la radio había elegido Manantiales como su lugar de residencia definitiva desde la pandemia. Allí buscó alejarse de la exposición permanente que había acompañado buena parte de su extensa carrera en radio y televisión.

Durante sus últimos años, el conductor también había reducido notablemente su actividad profesional. Su estado físico se había deteriorado de manera progresiva y, según la información publicada tras su fallecimiento, en el último tiempo había sufrido problemas de movilidad y equilibrio que provocaron varias caídas.

La situación hizo que necesitara asistencia de enfermería permanente en su domicilio. A ese cuadro se sumaban antecedentes de salud complejos. González Oro había sido fumador desde muy joven y arrastraba complicaciones respiratorias. Además, en 2017 había atravesado una intervención cardíaca de alta complejidad.