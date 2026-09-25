La decisión del Gobierno con el feriado del 12 de octubre que cae lunes, pero es trasladable: cómo queda
Llega uno de los feriados más esperado por el país entero: es de alcance nacional y se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
A medida que avanza la segunda mitad del año, el calendario de feriados nacionales ofrece un nuevo respiro para los trabajadores y el sector turístico. De cara al mes de octubre, la atención está puesta en la conmemoración del 12 de octubre —fecha clasificada por ley como feriado trasladable—, sobre la cual el Gobierno ya tomó una decisión.
La decisión del Gobierno con el feriado del 12 de octubre que cae lunes, pero es trasladable: cómo queda
Dado que este año la fecha coincide exactamente con el día lunes, el Ejecutivo confirmó que mantendrá el feriado en su día original. Al ser de carácter trasladable según la Ley 27.399, la normativa estipula que este tipo de feriados solo se mueven cuando caen a mitad de semana para conformar un descanso extendido.
Al coincidir directamente con el inicio de la semana, la medida garantiza de forma natural un fin de semana largo de tres días consecutivos: sábado 10, domingo 11 y lunes 12.
La decisión oficial brinda previsibilidad a las economías regionales y al turismo interno, que aguardan estas fechas con expectativa de cara al movimiento primaveral. De este modo, octubre contará con su habitual pausa de tres días, abriendo la puerta al primero de los últimos descansos extendidos del año antes de la recta final del año.
La controversia por la denominación del feriado del 12 de octubre
Desde el plano simbólico y comunicacional, el Gobierno volvió a alinear el marco institucional de la jornada bajo la denominación tradicional del "Día de la Raza", en sintonía con la narrativa impuesta desde el inicio de la gestión.
Cabe señalar que el 12 de octubre en Argentina conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un hito histórico cuyas denominaciones y enfoques han ido cambiando con el tiempo:
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Denominación histórica e institucional reciente: Desde 2010 (mediante el Decreto 1584/10), la fecha pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este cambio buscó dejar atrás el antiguo concepto de "conquista" para promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento a los pueblos originarios.
Uso tradicional e identidad actual: Originalmente instituido en 1917 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se lo conoció históricamente como el Día de la Raza. Recientemente, la administración nacional reincorporó y promovió nuevamente el uso de este nombre tradicional en la comunicación institucional y en los calendarios oficiales.
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