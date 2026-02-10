Cómo es la travesía solidaria de Marcos Giles a Bariloche que es furor
El influencer decidió iniciar una aventura junto a un amigo para ayudar a aquellos que están combatiendo los incendios en el sur.
En medio de los incendios que mantienen en vilo a la Patagonia, una iniciativa solidaria comenzó a llamar la atención por su originalidad y su alcance. Mientras los brigadistas combaten focos activos en zonas sensibles como el Parque Nacional Los Alerces y Epuyén, una historia distinta se escribe sobre el asfalto, lejos de las llamas pero con el mismo objetivo: ayudar.
En las últimas horas, Marcos Giles, más conocido en redes como “El Mito”, decidió ponerse al hombro una cruzada solidaria que mezcla aventura, exposición digital y compromiso social. Ex futbolista e influencer, salió desde Buenos Aires rumbo a Bariloche haciendo dedo, acompañado por un amigo, y transmitiendo cada tramo del recorrido en vivo a través de la plataforma Kick.
La propuesta es tan simple como contundente: todo el dinero que se recaude durante las transmisiones será destinado de manera directa a los cuarteles de bomberos y a los equipos de emergencia que trabajan sin descanso en el sur del país. En un contexto marcado por temperaturas extremas, sequía y condiciones adversas, cualquier aporte se vuelve vital.
A lo largo del viaje, Giles va mostrando el detrás de escena del trayecto, el encuentro con desconocidos que los acercan a destino y los mensajes de apoyo que llegan desde distintos puntos del país. La iniciativa no solo busca fondos, sino también visibilizar la magnitud de la crisis ambiental que atraviesa la región patagónica durante uno de los veranos más duros de los últimos años.
Con el celular como herramienta principal y la ruta como escenario, “El Mito” apuesta a que la solidaridad también puede viajar en vivo y en tiempo real. Una acción que demuestra que, aun lejos del fuego, hay formas concretas de sumar y acompañar a quienes arriesgan todo para proteger los bosques y las comunidades del sur argentino.
