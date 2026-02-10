Cómo es la travesía solidaria de Marcos Giles a Bariloche que es furor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2021261499012886582?t=dj5qwC_oVD3J1rVZhFHLFA&s=19&partner=&hide_thread=false Marcos Giles a dedo hasta el sur pic.twitter.com/L0GAPkDWRE — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 10, 2026

A lo largo del viaje, Giles va mostrando el detrás de escena del trayecto, el encuentro con desconocidos que los acercan a destino y los mensajes de apoyo que llegan desde distintos puntos del país. La iniciativa no solo busca fondos, sino también visibilizar la magnitud de la crisis ambiental que atraviesa la región patagónica durante uno de los veranos más duros de los últimos años.