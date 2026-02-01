Mendoza 2026: el paraíso que comparte parecido con los paisajes de Bariloche

Si bien no se trata de un destino masivo ni con infraestructura turística desarrollada, justamente esa característica es la que lo vuelve tan especial: un rincón prácticamente virgen, donde la naturaleza es la gran protagonista.

Dónde queda Laguna de la Niña Encantada

Este paraíso escondido se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza, dentro del departamento de Malargüe, una zona reconocida por sus paisajes montañosos y su cercanía con la Cordillera de los Andes.

La laguna está rodeada por formaciones rocosas imponentes, vegetación de montaña y un entorno que rompe con la idea tradicional del paisaje mendocino. Su ubicación estratégica la convierte en una excelente opción para quienes visitan centros turísticos cercanos y buscan conocer un lugar diferente, alejado de los circuitos más concurridos.

Cómo llegar a Laguna de la Niña Encantada

Llegar a la Laguna de la Niña Encantada es más sencillo de lo que muchos imaginan. El sitio se encuentra a menos de 40 minutos de Las Leñas, uno de los centros turísticos más importantes de la provincia.

Para acceder, se debe tomar la Ruta Provincial 222, pasando por la localidad de Los Molles. Desde allí, el trayecto continúa por aproximadamente 15 minutos, atravesando paisajes de montaña que anticipan la belleza del destino final.