Mendoza 2026: el paraíso que comparte parecido con los paisajes de Bariloche
Mendoza es una de esas provincias que esconde verdaderos tesoros naturales que cautivan a quienes se animan a descubrirlos.
Cuando se habla de paisajes naturales impactantes en Argentina, la Patagonia suele llevarse todas las miradas. Sin embargo, lejos del sur del país, existen rincones que no tienen nada que envidiarle a Bariloche y que sorprenden por su belleza intacta y poco conocida.
Entre montañas imponentes, aguas de un color turquesa hipnótico y una vegetación que contrasta con el paisaje árido típico de la región, se encuentra uno de los destinos más sorprendentes de Mendoza. A simple vista, muchos visitantes aseguran que el lugar recuerda a los escenarios patagónicos, aunque con una identidad propia que lo vuelve único.
Este sitio se ha transformado en un secreto bien guardado del sur mendocino. Su tranquilidad, la pureza del entorno y la sensación de estar frente a un paisaje sacado de un cuento hacen que quienes lo visitan queden completamente maravillados. En pleno 2026, se perfila como uno de los destinos ideales para quienes buscan naturaleza, calma y postales inolvidables.
Qué se puede hacer en Laguna de la Niña Encantada
La Laguna de la Niña Encantada es un lugar ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y de los espacios donde reina el silencio. Una de las actividades más elegidas es simplemente contemplar el paisaje, ya que el color de sus aguas cambia según la luz del día, creando un espectáculo visual único.
También es un punto perfecto para sacar fotografías, realizar caminatas cortas por los alrededores y conectar con el entorno natural. Muchos visitantes destacan la sensación de paz que transmite el lugar, convirtiéndolo en un espacio ideal para descansar la mente y desconectarse del ritmo urbano.
Si bien no se trata de un destino masivo ni con infraestructura turística desarrollada, justamente esa característica es la que lo vuelve tan especial: un rincón prácticamente virgen, donde la naturaleza es la gran protagonista.
Dónde queda Laguna de la Niña Encantada
Este paraíso escondido se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza, dentro del departamento de Malargüe, una zona reconocida por sus paisajes montañosos y su cercanía con la Cordillera de los Andes.
La laguna está rodeada por formaciones rocosas imponentes, vegetación de montaña y un entorno que rompe con la idea tradicional del paisaje mendocino. Su ubicación estratégica la convierte en una excelente opción para quienes visitan centros turísticos cercanos y buscan conocer un lugar diferente, alejado de los circuitos más concurridos.
Cómo llegar a Laguna de la Niña Encantada
Llegar a la Laguna de la Niña Encantada es más sencillo de lo que muchos imaginan. El sitio se encuentra a menos de 40 minutos de Las Leñas, uno de los centros turísticos más importantes de la provincia.
Para acceder, se debe tomar la Ruta Provincial 222, pasando por la localidad de Los Molles. Desde allí, el trayecto continúa por aproximadamente 15 minutos, atravesando paisajes de montaña que anticipan la belleza del destino final.
