Cómo está la mujer de 89 años que fue atropellado por Marta Fort en Belgrano

Respecto al estado de la influencer, Carozza afirmó que no sufrió lesiones y que ya se encuentra en su domicilio. Asimismo, anticipó que se llevarán adelante los pasos legales correspondientes: “Seguramente se va a labrar un sumario. Ahora todo debe pasar por la comisaría y seguir el trámite legal. Yo me encargaré de retirar la documentación para hacer la denuncia del siniestro”.

Accidente en Palermo