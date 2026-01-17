Cómo está la mujer de 89 años que fue atropellado por Marta Fort en Belgrano
El letrado de la influencer aseguró que ambas personas involucradas en el choque están fuera de riesgo. Los detalles en la nota.
Durante la jornada del sábado, Marta Fort se vio involucrada en un episodio vial ocurrido en el barrio porteño de Belgrano. La influencer conducía su camioneta cuando impactó contra una mujer que intentó cruzar la calle de manera indebida en la zona de Migueletes 1158, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze.
César Carozza, representante legal de la hija de Ricardo Fort, brindó detalles sobre lo sucedido y explicó que la peatona fue atendida por una ambulancia del SAME y trasladada a un centro médico para controles de rutina. Según indicó, la mujer se encuentra fuera de peligro y en buen estado general luego del hecho.
De acuerdo a lo señalado por el abogado, se activó el procedimiento habitual previsto para este tipo de situaciones: "La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual”.
El incidente tuvo lugar en el cruce de las calles Migueletes y Olleros, mientras Marta Fort transitaba por la zona al momento del impacto.
“Fue un accidente de tránsito. La señora cruzó mal y Marta venía manejando”, detalló el letrado al citado medio.
Respecto al estado de la influencer, Carozza afirmó que no sufrió lesiones y que ya se encuentra en su domicilio. Asimismo, anticipó que se llevarán adelante los pasos legales correspondientes: “Seguramente se va a labrar un sumario. Ahora todo debe pasar por la comisaría y seguir el trámite legal. Yo me encargaré de retirar la documentación para hacer la denuncia del siniestro”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario