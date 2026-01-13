Marta Fort le marcó los límites a su primo John: "La familia no es una estrategia de marketing"

En ese mismo mensaje, la hija del empresario fue contundente al afirmar: “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que todo es falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”. Con esa frase, dejó en claro su malestar por lo que considera una utilización del apellido Fort para generar repercusión mediática.

john y marta fort

Marta también negó haber buscado el conflicto y explicó que su reacción se dio en un contexto inesperado. Según detalló, aceptó darle espacio a su primo desde un lugar de buena fe y con la intención de mantener un trato respetuoso dentro de la familia. Sin embargo, aseguró que se sintió traicionada cuando John utilizó ese espacio para cuestionarla y opinar sobre su manejo del dinero y su rol en la empresa.

La disputa, que combina cuestiones económicas, exposición mediática y viejas heridas familiares, vuelve a poner en primer plano las tensiones internas que atraviesan a la familia Fort desde la muerte de Ricardo. Con su descargo, Marta dejó un mensaje claro: hay límites que no está dispuesta a cruzar y la intimidad familiar no puede convertirse en un show televisivo.