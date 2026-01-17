MinutoUno

Falleció Marikena Monti, figura emblemática de la música y la escena teatral argentina

El fallecimiento fue confirmado por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en las últimas horas. La artista tenía 82 años.

La actriz y cantante Marikena Monti falleció este sábado por la mañana a los 82 años. La confirmación oficial llegó a través de Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, quien expresó su pesar públicamente a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de X, el funcionario compartió un extenso y emotivo mensaje para despedir a la artista, a quien definió como una figura central de la cultura nacional.

“Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina, una mujer que dejó una marca profunda en nuestra música y en nuestra manera de sentir el arte", escribió en primer lugar.

Luego, Cifelli resaltó el recorrido artístico de Monti y su compromiso con la escena cultural argentina: “Su trayectoria fue coherente, valiente y comprometida. Marikena honró la cultura nacional con cada interpretación, con cada escenario y con cada gesto, y se convirtió en un referente indiscutido para generaciones de artistas y públicos”.

En el cierre del mensaje, el secretario sumó una reflexión personal sobre el vínculo que los unía: “Para mí, además de todo eso, fue una amiga. Alguien cercana, generosa y sensible. Su legado artístico es inmenso, y su presencia humana, inolvidable. Gracias, Marikena, por tanto arte, tanta verdad. Hasta siempre“, concluyó.

Nacida en Casilda el 22 de mayo de 1943, Marikena Monti desarrolló una extensa trayectoria como cantante y actriz, con más de cinco décadas de trabajo en música, teatro, cine y televisión.

Sus primeros pasos en el ámbito artístico se dieron en 1965, cuando integró el Teatro Universitario Franco-Argentino (TUFA). Hacia fines de la década del sesenta comenzó a destacarse en recitales en francés, compartiendo escenario con artistas como Elena Mignaquy, Claudia Lapacó y Mónica Cahen D’Anvers en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

En 1969 fue parte del espectáculo Canciones en informalidad en el Instituto Di Tella, junto a Jorge Schussheim, Jorge de la Vega y Camaleón Rodríguez, una propuesta que se convirtió en un hito del café concert porteño.

A lo largo de su carrera teatral presentó numerosos unipersonales, entre ellos Secretos a cuatro voces, que obtuvo nominaciones a los premios ACE, y Retrato en blanco y negro, que también fue reconocido y premiado, además de realizar giras por distintas provincias del país.

En el ámbito audiovisual, participó en películas como La Mary (1974), Comedia rota (1980) y Conviviendo con la muerte (1988). En televisión integró ciclos emblemáticos como Botica de Tango y Sábados circulares.

Su discografía incluye álbumes como Libertad mi amor (1970), Marikena (1974) y Alfonsina hoy (1982), entre otros trabajos que reflejaron un estilo personal, profundo y ecléctico.

