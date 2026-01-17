Falleció Marikena Monti, figura emblemática de la música y la escena teatral argentina

Nacida en Casilda el 22 de mayo de 1943, Marikena Monti desarrolló una extensa trayectoria como cantante y actriz, con más de cinco décadas de trabajo en música, teatro, cine y televisión.

Sus primeros pasos en el ámbito artístico se dieron en 1965, cuando integró el Teatro Universitario Franco-Argentino (TUFA). Hacia fines de la década del sesenta comenzó a destacarse en recitales en francés, compartiendo escenario con artistas como Elena Mignaquy, Claudia Lapacó y Mónica Cahen D’Anvers en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

En 1969 fue parte del espectáculo Canciones en informalidad en el Instituto Di Tella, junto a Jorge Schussheim, Jorge de la Vega y Camaleón Rodríguez, una propuesta que se convirtió en un hito del café concert porteño.

A lo largo de su carrera teatral presentó numerosos unipersonales, entre ellos Secretos a cuatro voces, que obtuvo nominaciones a los premios ACE, y Retrato en blanco y negro, que también fue reconocido y premiado, además de realizar giras por distintas provincias del país.

En el ámbito audiovisual, participó en películas como La Mary (1974), Comedia rota (1980) y Conviviendo con la muerte (1988). En televisión integró ciclos emblemáticos como Botica de Tango y Sábados circulares.

Su discografía incluye álbumes como Libertad mi amor (1970), Marikena (1974) y Alfonsina hoy (1982), entre otros trabajos que reflejaron un estilo personal, profundo y ecléctico.