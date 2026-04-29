Luis Ventura sorprendió con una confesión inesperada: "Estoy enamorado de la mamá de..."

Una vez más, Ventura logró captar la atención con su estilo frontal, combinando humor, picardía y una cuota de verdad que lo mantienen vigente en la agenda mediática. Su confesión suma así un nuevo episodio a su historial de declaraciones que siempre dan que hablar.

Sin embargo, no todo fue risas. Es que en esa misma charla, Luis Ventura repasó el conflicto que tuvo con Viviana Canosa y reveló qué es lo que nunca le perdonará. “Me pasa algo raro con ella porque siempre la tuve como una buena compañera y un buen día, se fue. Nunca supe por qué. Después me hizo un juicio, otro juicio, otros tres juicios, que en definitiva no los hacía ella, sino quien era su pareja de producción”, señaló, en referencia a los conflictos legales que los enfrentaron.

En ese sentido, el periodista recordó el momento en el que decidió salir a responder públicamente. “Un buen día me levanté dado vuelta, me pusieron un micrófono y dije barbaridades, atrocidades, porque había leído en una revista que ella decía que se había ido del canal sin que sus compañeros la saludaran. Y me dio bronca porque su enojo fue con Rial”, explicó, dejando en claro el malestar que le provocó esa versión.