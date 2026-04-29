Luis Ventura sorprendió con una confesión inesperada: "Estoy enamorado de la mamá de..."
En una entrevista con Pampita, el periodista habló sin filtro de una cuestión romántica y dejó una frase que no tardó en viralizarse.
En medio de una charla relajada pero repleta de definiciones, Luis Ventura volvió a ubicarse en el centro de la escena tras una declaración que rápidamente encendió las redes. Durante una entrevista con Pampita para Infobae, el periodista se mostró distendido y terminó revelando un costado inesperado de su vínculo con Dora, la madre de Yanina Latorre.
Lejos de esquivar el tema, Ventura optó por hablar con total franqueza y dejó en claro que entre ambos existe una conexión especial que supera la simple simpatía. “Estoy enamorado de la mamá de Yanina. Es una mujer fantástica. Con muy buen sentido del humor… nos decimos barbaridades cuando nos vemos”, expresó, sin rodeos.
Sus palabras no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron repercusión en el mundo del espectáculo, especialmente por la exposición mediática que rodea tanto a él como a la familia Latorre. Aunque lo dijo en un tono distendido, la frase dejó entrever una admiración sincera hacia Dora, a quien no dudó en elogiar por su personalidad.
Una vez más, Ventura logró captar la atención con su estilo frontal, combinando humor, picardía y una cuota de verdad que lo mantienen vigente en la agenda mediática. Su confesión suma así un nuevo episodio a su historial de declaraciones que siempre dan que hablar.
Sin embargo, no todo fue risas. Es que en esa misma charla, Luis Ventura repasó el conflicto que tuvo con Viviana Canosa y reveló qué es lo que nunca le perdonará. “Me pasa algo raro con ella porque siempre la tuve como una buena compañera y un buen día, se fue. Nunca supe por qué. Después me hizo un juicio, otro juicio, otros tres juicios, que en definitiva no los hacía ella, sino quien era su pareja de producción”, señaló, en referencia a los conflictos legales que los enfrentaron.
En ese sentido, el periodista recordó el momento en el que decidió salir a responder públicamente. “Un buen día me levanté dado vuelta, me pusieron un micrófono y dije barbaridades, atrocidades, porque había leído en una revista que ella decía que se había ido del canal sin que sus compañeros la saludaran. Y me dio bronca porque su enojo fue con Rial”, explicó, dejando en claro el malestar que le provocó esa versión.
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