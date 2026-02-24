Cómo le fue a Eduardo Carrera en su participación en Gran Hermano 2003

Su vuelta a la pantalla de Telefe representa el regreso de la esencia "original" del programa. Eduardo asegura que su madurez y su capacidad para ser gracioso y ocurrente serán sus mejores armas para alivianar la convivencia y conquistar a un público que, en este febrero de 2026, busca autenticidad.

Para el odontólogo, esta "Generación Dorada" es la oportunidad perfecta para demostrar que la experiencia de la vieja escuela puede ser la clave para ganar el juego que se le escapó hace 23 años.