Cómo le fue a Eduardo Carrera en su participación en Gran Hermano 2003
Se trata del exparticipante que fue el último en ser presentado este lunes en la "Generación Dorada".
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó a uno de sus jugadores más experimentados con el reingreso de Eduardo Carrera. Y seguramente no haya sido casual que la producción de Telefe decidiera que sea el último participante en ser presentado, en la primera tanda que tuvo lugar este lunes.
Tras más de dos décadas de su debut televisivo, el participante que supo ser un "trotamundos" de los realities —con pasos por las versiones de Argentina y España— regresa este lunes 23 de febrero de 2026 buscando saldar una cuenta pendiente que quedó abierta desde los inicios del formato en el país.
Eduardo es recordado por su participación, con algunas polémicas, en Gran Hermano 3 (2003), una edición emblemática que consagró como ganadora a Viviana Colmenero.
En aquel entonces, el actor logró sortear varias placas y mantenerse en competencia hasta alcanzar el puesto número 7, quedando a las puertas de la gran final.
Hoy, lejos de aquel joven actor, Eduardo se presenta con una vida transformada: trabaja en un consultorio dental, es padre y maneja un perfil bajísimo en redes sociales, con apenas 98 seguidores en su cuenta de Instagram (@eduardo.e.carrera).
Su vuelta a la pantalla de Telefe representa el regreso de la esencia "original" del programa. Eduardo asegura que su madurez y su capacidad para ser gracioso y ocurrente serán sus mejores armas para alivianar la convivencia y conquistar a un público que, en este febrero de 2026, busca autenticidad.
Para el odontólogo, esta "Generación Dorada" es la oportunidad perfecta para demostrar que la experiencia de la vieja escuela puede ser la clave para ganar el juego que se le escapó hace 23 años.
