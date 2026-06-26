Cómo murió Ernestina Pais: terrible accidente en San Isidro
La conductora tenía 54 años y fue protagonista de un trágico accidente con el Tren de la Costa.
La periodista Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años en un terrible accidente a bordo de su auto, cuando su auto fue arrollado por un tren en la localidad bonaerense de San Isidro.
Según las primeras informaciones, la conductora iba sola a bordo de su auto, un Honda Civic, cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa. El impacto fue contra el lado del conductor del rodado.
El siniestro ocurrió cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue arrollado por una formación. Fue la única víctima fatal del accidente.
De acuerdo con el parte policial, trabajaban bomberos en el lugar, a la espera de la llegada de peritos.
Quién fue Ernestina Pais
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Los inicios y el ala de Guinzburg: Comenzó pisando fuerte en el periodismo gráfico y la producción, pero su gran salto a la masividad televisiva fue de la mano de Jorge Guinzburg en el recordado e innovador magazine "Mañanas Informales" (Canal 13), donde demostró una enorme frescura y rapidez mental.
Hito en CQC: En 2009 asumió un desafío enorme al convertirse en la primera mujer en conducir "Caiga Quien Caiga" (CQC) tras la histórica salida de Mario Pergolini, liderando el programa en una pantalla muy competitiva.
Voz en la radio: Tuvo un paso muy destacado por el dial argentino, conduciendo ciclos en emisoras emblemáticas como la Rock & Pop y Radio Metro, siempre imprimiéndole su estilo frontal y humor ácido.
Panelismo y debate: En los últimos años participó activamente como panelista en programas de debate político y espectáculos (como Intratables) y estuvo al frente de Mañanas Públicas en la TV Pública.
Faceta empresaria: Fuera de las cámaras y los micrófonos, Ernestina también es muy conocida en el ámbito porteño por su rol como empresaria gastronómica, siendo una de las fundadoras del mítico restaurante y bar Milión, en Recoleta.
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