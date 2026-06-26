Cómo murió Ernestina Pais: terrible accidente en San Isidro

De acuerdo con el parte policial, trabajaban bomberos en el lugar, a la espera de la llegada de peritos.

Los inicios y el ala de Guinzburg: Comenzó pisando fuerte en el periodismo gráfico y la producción, pero su gran salto a la masividad televisiva fue de la mano de Jorge Guinzburg en el recordado e innovador magazine "Mañanas Informales" (Canal 13), donde demostró una enorme frescura y rapidez mental.

Hito en CQC: En 2009 asumió un desafío enorme al convertirse en la primera mujer en conducir "Caiga Quien Caiga" (CQC) tras la histórica salida de Mario Pergolini, liderando el programa en una pantalla muy competitiva.

Voz en la radio: Tuvo un paso muy destacado por el dial argentino, conduciendo ciclos en emisoras emblemáticas como la Rock & Pop y Radio Metro, siempre imprimiéndole su estilo frontal y humor ácido.

Panelismo y debate: En los últimos años participó activamente como panelista en programas de debate político y espectáculos (como Intratables) y estuvo al frente de Mañanas Públicas en la TV Pública.