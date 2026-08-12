Las finalistas de Gran Hermano eligieron a sus duplas para la final: qué participantes vuelven a la casa
Las nueve mujeres que siguen en carrera en Gran Hermano eligieron a un exparticipante para que las acompañe en la recta decisiva. Tensión y mucha emoción.
La recta decisiva de Gran Hermano se vive a pura emoción. Las nueve participantes que todavía permanecen en competencia tuvieron que elegir a un exjugador para que las acompañe en esta etapa decisiva del reality, generando todo tipo de reacciones, desde abrazos hasta momentos de mucha tensión.
Las nuevas duplas confirmadas para la final de Gran Hermano
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional del 12 de agosto
El ingreso de los exparticipantes a la casa más famosa provocó una verdadera catarata de emociones. Para algunas de las jugadoras, volver a encontrarse con sus antiguos compañeros significó recuperar importantes complicidades y revivir momentos inolvidables del exitoso programa.
Sin embargo, la esperada elección también trajo aparejados ciertos momentos de máxima tensión, especialmente entre aquellos exconcursantes que todavía mantienen cuentas pendientes después de los fuertes enfrentamientos que protagonizaron durante su encierro y su etapa de convivencia.
A continuación, repasamos cómo quedaron conformadas las parejas oficiales tras la selección de las finalistas:
- Luana Fernández eligió a Danelik Galazan.
- Gisela “Yipio” Pintos eligió a Catalina “Titi” Tcherkaski.
- Jennifer “La Pincoya” Galvarini llamó a Brian Sarmiento.
- Sol Abraham se quedó con Tomy Riguera.
- Mariela Pietro eligió a Campanita.
- Charlotte Caniggia se decidió por Esteban Cola.
- Tamara Paganini optó por Nazareno Pompei.
- Yanina Zilli eligió a Martín Rodríguez.
- Alejandra Majluf estará con Jenny Mavinga.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario