La tierna dedicatoria de Denisse González a Bautista Mascia tras ser dada de alta
Los ex Gran Hermano son una de las parejas más fuertes del espectáculo y cada día se muestran más juntos. Los detalles de cómo afianzan su amor.
Luego de finalizar su período de internación y regresar a su domicilio para continuar con la recuperación, la ex "Gran Hermano", Denisse González, publicó emocionante video en sus redes sociales. En el material compartido se observan diferentes secuencias de Bautista Mascia junto a ella durante su estadía en el hospital, reflejando la contención recibida por parte de su pareja en el transcurso de su complicación médica.
La publicación incluyó un texto reflexivo sobre el acompañamiento afectivo en momentos de complejidad. La joven eligió una línea perteneciente al repertorio del conjunto musical "El plan de la mariposa" para ilustrar su vivencia personal, añadiendo en la descripción de su posteo: “Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos…”
En ese mismo mensaje, la exparticipante profundizó sobre el impacto que tuvo la contención de su novio en medio de la internación. “Me aferré mucho a esta canción estos días. Es cierto, no hay un manual para ninguna relación, pero la forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo. Y vos cambiaste por completo mis días. Te amo”, sostuvo.
La respuesta del ganador de "Gran Hermano" y el regreso al hogar
La interacción pública entre ambos continuó a través de los comentarios de la propia publicación. Bautista Mascia contestó las palabras de su pareja, remarcando el esfuerzo realizado por ella durante su internación por plaquetas bajas y señaló: “Vos la peleaste toda. Yo solo hice lo que tenía que hacer, apoyarte igual como lo harías vos”.
De esta forma, los dos exparticipantes de la casa más famosa del país evidenciaron la solidez de su vínculo amoroso. Tras obtener la correspondiente alta por parte de los profesionales, Denisse González ya se encuentra en su hogar, asistida por su entorno cercano y con la compañía constante de Mascia durante este tramo de restablecimiento físico.
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