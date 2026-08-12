La tierna dedicatoria de Denisse González a Bautista Mascia tras ser dada de alta

En ese mismo mensaje, la exparticipante profundizó sobre el impacto que tuvo la contención de su novio en medio de la internación. “Me aferré mucho a esta canción estos días. Es cierto, no hay un manual para ninguna relación, pero la forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo. Y vos cambiaste por completo mis días. Te amo”, sostuvo.