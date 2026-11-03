Cómo se encuentra el actor José Luis Gioia tras sufrir un ACV y estar en coma
Mientras grababa la segunda temporada de la serie de Menem, el actor de 73 años sufrió un ACV que lo dejó internado. ¿Cómo está ahora?
El ambiente artístico atravesó días de profunda incertidumbre tras conocerse el delicado cuadro de salud de José Luis Gioia. El reconocido actor y humorista, de 73 años, sufrió un ACV isquémico mientras se encontraba en pleno rodaje de la segunda temporada de la serie Menem, producción que encabeza Leonardo Sbaraglia.
Según detalló la periodista Maru Leone en el ciclo Mercuriali 107.9, los primeros síntomas se manifestaron durante la grabación, lo que obligó a una inmediata intervención médica. Inicialmente fue derivado a la Clínica Nueva Azul y, posteriormente, el 11 de octubre ingresó a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó alojado en la unidad de terapia intensiva.
Los estudios médicos diagnosticaron un accidente cerebrovascular isquémico sumado a un cuadro de meningoencefalitis —una severa inflamación del tejido cerebral y las meninges—. Ante la complejidad del cuadro, el equipo médico decidió asistirlo con respiración mecánica e inducirlo a un coma farmacológico.
Tras permanecer internado en estado crítico durante cerca de una semana, el 17 de octubre los profesionales comenzaron el proceso para retirarle la sedación, obteniendo una respuesta positiva.
Alta médica para el actor José Luis Gioia y rehabilitación tras el ACV
El pasado 30 de octubre, el capocómico recibió el alta del centro asistencial y fue trasladado a la Clínica Alcla, donde ya inició un tratamiento de rehabilitación especializada para consolidar su mejoría. Sus hijas confirmaron la evolución favorable de su padre, mientras que desde su entorno prefirieron no brindar precisiones sobre la duración del proceso ni la presencia de eventuales secuelas.
Cambios en el rodaje de la segunda temporada de la serie de Menem
El imprevisto de salud impactó de manera directa en la producción de la ficción sobre el expresidente argentino, cuyo estreno está previsto para 2027. Como Gioia interpretaba al médico personal del exmandatario y no llegó a completar su plan de rodaje, la producción debió reorganizar el calendario de grabación.
Para dar continuidad al proyecto, se resolvió convocar a un nuevo actor para encarnar el papel y descartar las escenas que el humorista ya había grabado.
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