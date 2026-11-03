Cómo se encuentra el actor José Luis Gioia tras sufrir un ACV y estar en coma

Cambios en el rodaje de la segunda temporada de la serie de Menem

El imprevisto de salud impactó de manera directa en la producción de la ficción sobre el expresidente argentino, cuyo estreno está previsto para 2027. Como Gioia interpretaba al médico personal del exmandatario y no llegó a completar su plan de rodaje, la producción debió reorganizar el calendario de grabación.

Para dar continuidad al proyecto, se resolvió convocar a un nuevo actor para encarnar el papel y descartar las escenas que el humorista ya había grabado.