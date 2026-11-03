Lali Espósito puso fin a la polémica y le mandó un mensaje a Moria Casán después de su casamiento: qué le dijo

Qué dijo Moria sobre la invitación al casamiento

La conversación también permitió que Casán aclarara las versiones que habían circulado sobre su ausencia en la boda. La conductora explicó que, si bien compartió dos shows en Vélez con la cantante, eso no significa que tengan una amistad cercana.

“La gente me pregunta y yo no soy la madrina de Lali ni tengo una amistad. Yo no la conocía, vino a mi casa a proponerme y de ahí salió que hicimos dos Vélez con ella", señaló. Y cerró con una aclaración sobre el vínculo entre ambas: "No tenemos reciprcidad de amistad de llamarnos y preguntar cómo estás, entonces no estaba obligada a invitarme a mí".