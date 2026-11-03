Lali Espósito puso fin a la polémica y le mandó un mensaje a Moria Casán después de su casamiento: qué le dijo
La cantante le respondió a la conductora luego de recibir sus felicitaciones por la boda con Pedro Rosemblat.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento el sábado 31 de octubre en una casona antigua de San Telmo, rodeados de familiares y amigos cercanos. Aunque la pareja eligió mantener una celebración íntima, el evento generó repercusiones y también abrió interrogantes sobre algunas ausencias entre las figuras del espectáculo.
En ese contexto, Moria Casán mostró en su programa el mensaje que recibió de la cantante después de saludarla por su boda. La respuesta de Lali llamó la atención por el cariño de sus palabras y por los detalles que compartió sobre cómo vivieron la celebración junto a sus invitados.
La respuesta de Lali a las felicitaciones de Moria
Durante La mañana con Moria (El Trece), la conductora contó que había decidido escribirle a la artista para felicitarla. “Supimos del casamiento muy especial de Lali y muy íntimo. Le mandé un texto para felicitarla y me contestó que estaba feliz, lo tengo acá en el teléfono”, adelantó al mostrar que tenía la conversación.
Con autorización de la diva, Nazarena Di Serio leyó el mensaje que Lali le había enviado el mismo día de la boda: “Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día por mensajes de cariño. Te quiero. Fue precioso. Estamos re contentos”. La cantante también le contó cómo había sido el festejo: “Nos caga... de risa y el amor en el aire era abrumador. Todos felices, bebiendo y danzando”.
La respuesta sorprendió a Moria, que reconoció que no esperaba recibir una devolución tan rápida. "Yo realmente no me imaginé que me iba a hacer una devolución, que yo tengo mensajes de agosto todavía sin responder, así que divina", comentó entre risas. Además, Nazarena contó que la conductora le había contestado a Lali con una serie de stickers.
Qué dijo Moria sobre la invitación al casamiento
La conversación también permitió que Casán aclarara las versiones que habían circulado sobre su ausencia en la boda. La conductora explicó que, si bien compartió dos shows en Vélez con la cantante, eso no significa que tengan una amistad cercana.
“La gente me pregunta y yo no soy la madrina de Lali ni tengo una amistad. Yo no la conocía, vino a mi casa a proponerme y de ahí salió que hicimos dos Vélez con ella", señaló. Y cerró con una aclaración sobre el vínculo entre ambas: "No tenemos reciprcidad de amistad de llamarnos y preguntar cómo estás, entonces no estaba obligada a invitarme a mí".
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