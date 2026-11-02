José Luis Gioia sufrió un ACV mientras grababa la segunda temporada de la serie Menem

"Me llegó que sacaron las escenas que había grabado. Aparentemente, no terminó de grabar para la serie y, como necesitaban terminar, tuvieron que reemplazar al actor", sostuvo la periodista.

Imperdible: primeras imágenes de la segunda temporada de la serie de Menem con Leo Sbaraglia

Recientemente Prime Video compartió los primeros adelantos de la segunda entrega de su aclamada producción dramática original "Menem". Bajo la dirección del cineasta Ariel Winograd, el proyecto audiovisual reconstruye con mirada de ficción los acontecimientos políticos y sociales que marcaron a la Argentina durante la década del noventa, centrándose en el liderazgo del exmandatario riojano.

La nueva tanda de episodios cuenta con un elenco estelar encabezado por Leonardo Sbaraglia (reconocido por sus trabajos en "Amarga Navidad" y "Puan"), a quien acompañan figuras de la escena nacional como Juan Minujín ("Coppola, el representante", "Los Domingos"), Griselda Siciliani ("Moria", "Envidiosa"), Jorgelina Aruzzi ("El novio de mamá", "El primero de nosotros"), Marco Antonio Caponi ("Moria", "Iosi, el espía arrepentido") y Cumelén Sanz ("La jefa", "Monzón"), entre otros destacados intérpretes.

La trama de la segunda presidencia: del espectáculo político a la crisis económica

La historia retoma la narrativa tras el cierre del primer mandato constitucional que le permitió al protagonista alcanzar la reelección. En este nuevo tramo de la ficción, el jefe de Estado inicia su segundo ciclo gubernamental dentro de un contexto social sensiblemente alterado. Acorralado por adversarios en la arena política y acosado por el escrutinio de los medios periodísticos, la figura del presidente experimenta un deterioro progresivo que corre en paralelo al desgaste de las variables económicas del país.

En este marco, las demostraciones extravagantes y la exposición mediática que en su momento causaron simpatía en parte de la sociedad pierden efectividad. Entre postales icónicas de la época que incluyen recepciones a estrellas internacionales como Madonna, recorridas en vehículos de lujo tipo Ferrari y recordados discursos sobre viajes hacia la estratósfera, el relato expone la combinación de ejercicio del poder con cultura del entretenimiento. Asimismo, la trama aborda el proceso de duelo tras la trágica muerte de su hijo y la búsqueda de reconstrucción de su imagen pública junto a Olegario, su fotógrafo personal, en el tramo previo al cese de su gestión.

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El anuncio de los nuevos episodios llega tras el exitoso paso de la entrega inicial, estrenada en 2025, la cual cosechó una candidatura a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards, sumada a la nominación al Latin Grammy que recibió el compositor Sergei Grosny por la banda sonora concebida para medios visuales.