José Luis Gioia sufrió un ACV mientras grababa la segunda temporada de la serie Menem
El actor permaneció una semana en coma inducido y necesitó asistencia respiratoria. Tras recibir el alta médica, comenzó un tratamiento de rehabilitación.
José Luis Gioia sufrió un ACV mientras grababa la segunda temporada de la serie Menem y debió ser internado en terapia intensiva.
Según informó la periodista Maru Leone, el actor se encontraba rodando la serie, en la que interpreta al abogado del expresidente Carlos Menem, cuando se descompensó. En primera instancia, fue trasladado a la clínica Nueva Azul y luego derivado a la Suizo Argentina, donde quedó internado en terapia intensiva.
Allí, según detalló, se determinó que había sufrido un ACV que le provocó "algunas pequeñas lesiones isquémicas" y agregó que el cuadro médico fue una meningoencefalitis.
La situación se mantuvo en reserva durante un tiempo por pedido de la familia, que quiso preservar la privacidad del episodio. Actualmente, Gioia recibió el alta médica tras responder favorablemente a los estímulos y realiza un tratamiento de rehabilitación en la clínica Alcla.
Qué pasó con su participación en Menem
La internación interrumpió su participación en la serie, ya que José Luis Gioia aún tenía escenas pendientes de grabación y la producción debió recurrir a otro actor para completar el rodaje.
"Me llegó que sacaron las escenas que había grabado. Aparentemente, no terminó de grabar para la serie y, como necesitaban terminar, tuvieron que reemplazar al actor", sostuvo la periodista.
Imperdible: primeras imágenes de la segunda temporada de la serie de Menem con Leo Sbaraglia
Recientemente Prime Video compartió los primeros adelantos de la segunda entrega de su aclamada producción dramática original "Menem". Bajo la dirección del cineasta Ariel Winograd, el proyecto audiovisual reconstruye con mirada de ficción los acontecimientos políticos y sociales que marcaron a la Argentina durante la década del noventa, centrándose en el liderazgo del exmandatario riojano.
La nueva tanda de episodios cuenta con un elenco estelar encabezado por Leonardo Sbaraglia (reconocido por sus trabajos en "Amarga Navidad" y "Puan"), a quien acompañan figuras de la escena nacional como Juan Minujín ("Coppola, el representante", "Los Domingos"), Griselda Siciliani ("Moria", "Envidiosa"), Jorgelina Aruzzi ("El novio de mamá", "El primero de nosotros"), Marco Antonio Caponi ("Moria", "Iosi, el espía arrepentido") y Cumelén Sanz ("La jefa", "Monzón"), entre otros destacados intérpretes.
La trama de la segunda presidencia: del espectáculo político a la crisis económica
La historia retoma la narrativa tras el cierre del primer mandato constitucional que le permitió al protagonista alcanzar la reelección. En este nuevo tramo de la ficción, el jefe de Estado inicia su segundo ciclo gubernamental dentro de un contexto social sensiblemente alterado. Acorralado por adversarios en la arena política y acosado por el escrutinio de los medios periodísticos, la figura del presidente experimenta un deterioro progresivo que corre en paralelo al desgaste de las variables económicas del país.
En este marco, las demostraciones extravagantes y la exposición mediática que en su momento causaron simpatía en parte de la sociedad pierden efectividad. Entre postales icónicas de la época que incluyen recepciones a estrellas internacionales como Madonna, recorridas en vehículos de lujo tipo Ferrari y recordados discursos sobre viajes hacia la estratósfera, el relato expone la combinación de ejercicio del poder con cultura del entretenimiento. Asimismo, la trama aborda el proceso de duelo tras la trágica muerte de su hijo y la búsqueda de reconstrucción de su imagen pública junto a Olegario, su fotógrafo personal, en el tramo previo al cese de su gestión.
El anuncio de los nuevos episodios llega tras el exitoso paso de la entrega inicial, estrenada en 2025, la cual cosechó una candidatura a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards, sumada a la nominación al Latin Grammy que recibió el compositor Sergei Grosny por la banda sonora concebida para medios visuales.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario