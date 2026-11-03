Thiago Medina sufrió un insólito accidente al regresar de un paseo con sus hijas: qué pasó

Sin embargo, el problema no terminó allí. Según explicó, había conseguido volver a acomodarse la articulación, pero el movimiento volvió a provocarle la misma situación cuando levantó a Aimé.

“No saben... Se me acaba de salir el hombro de lugar." Ahora ya me lo acomodé, pero se me salió de vuelta, levantando a Aimé", contó con evidente preocupación.

La situación también lo llevó a plantearles una consulta a sus seguidores, interesado en conocer qué hubieran hecho ellos frente a una circunstancia similar. “¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Se lo hubiesen acomodado?”, preguntó.

En medio de su relato, Thiago también dejó en claro que tenía una responsabilidad adicional en ese momento: estaba solo con sus dos hijas. Mientras las mostraba a la distancia, comentó: “Encima estoy solo con las dos. Mirá, allá están. ¡Hola! Saluden”, dijo, invitándolas a participar de la grabación.