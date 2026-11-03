Thiago Medina sufrió un insólito accidente al regresar de un paseo con sus hijas: qué pasó
Thiago Medina vivió un inesperado episodio al bajar del auto con Laia y Aimé y contó en redes cómo resolvió la situación.
Thiago Medina contó el difícil momento que atravesó mientras estaba al cuidado de sus hijas, Aimé y Laia. El joven había compartido una salida con las gemelas, fruto de su relación con Daniela Celis, pero el regreso a casa terminó con un problema físico que debió solucionar por su cuenta.
El episodio ocurrió cuando estaba bajando a las pequeñas del vehículo. Al levantar a una de ellas, sufrió una luxación en el hombro y tuvo que buscar la manera de acomodarlo mientras continuaba pendiente de las nenas.
Fue el propio exparticipante de Gran Hermano quien decidió mostrar lo sucedido en sus historias de Instagram. En el registro, primero contó que acababa de regresar de merendar con las gemelas y luego explicó el inconveniente que había tenido.
“Buenas, ¿qué onda? Acá recién llego de merendar con las nenas. Miren, ahí las bajé...”, comenzó diciendo mientras enfocaba el auto.
Después, dio detalles del doloroso episodio y señaló el lugar donde había ocurrido: “Recién llego de merendar -reiteró-. Las bajé de acá del auto y se me salió el hombro de lugar”, relató.
Sin embargo, el problema no terminó allí. Según explicó, había conseguido volver a acomodarse la articulación, pero el movimiento volvió a provocarle la misma situación cuando levantó a Aimé.
“No saben... Se me acaba de salir el hombro de lugar." Ahora ya me lo acomodé, pero se me salió de vuelta, levantando a Aimé", contó con evidente preocupación.
La situación también lo llevó a plantearles una consulta a sus seguidores, interesado en conocer qué hubieran hecho ellos frente a una circunstancia similar. “¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Se lo hubiesen acomodado?”, preguntó.
En medio de su relato, Thiago también dejó en claro que tenía una responsabilidad adicional en ese momento: estaba solo con sus dos hijas. Mientras las mostraba a la distancia, comentó: “Encima estoy solo con las dos. Mirá, allá están. ¡Hola! Saluden”, dijo, invitándolas a participar de la grabación.
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