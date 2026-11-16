Cómo se enteró Robert Pattinson que iba a ser el nuevo James Bond

Este nuevo capítulo como James Bond lo encuentra en el punto más alto de su madurez profesional. Tras cosechar grandes elogios y éxitos de taquilla con sus recientes trabajos en La Odisea y El Drama —y mientras el público aguarda con expectativa su participación en Dune 3—, Pattinson vuelve a cruzar caminos creativos con Denis Villeneuve para redefinir el mito del espía británico.

Una nueva era para el universo Bond

El reencuentro entre Pattinson y Villeneuve promete dotar a la saga de una impronta visual imponente, sofisticada y psicológicamente compleja. Con el respaldo de Amy Pascal en la producción y tres entregas ya aseguradas, el actor se prepara para imprimirle su sello magnético, elegante e impredecible a una nueva generación del servicio secreto británico.