Cómo se enteró Robert Pattinson que iba a ser el nuevo James Bond
Amazon MGM Studios confirmó que James Bond será reinterpretado por Robert Pattinson, quien firmó por tres películas. Cómo se enteró.
El enigma que mantuvo en vilo a la industria cinematográfica durante años finalmente tiene rostro y apellido. Robert Pattinson fue elegido oficialmente como el nuevo James Bond, asumiendo el legado del agente 007 tras haber firmado un contrato inicial por tres películas.
Sin embargo, más allá del impacto global de la noticia, lo que más sorprende de esta elección es el hermetismo absoluto con el que se manejó la decisión y el insólito momento en que el propio actor descubrió que el icónico esmoquin le pertenecía.
Lejos de las grandes reuniones corporativas o los anuncios anticipados, el proceso de selección se mantuvo bajo un velo de secreto extremo hasta último momento. Según trascendió, a Pattinson recién le informaron que había conseguido el papel el domingo por la mañana, y la encargada de darle la noticia no fue una oficina de prensa ni un representante, sino una llamada directa del propio director Denis Villeneuve.
En paralelo, la productora Amy Pascal fue quien se comunicó personalmente con los demás candidatos finalistas para agradecerles y cerrar la búsqueda. La productora fue la encargada de estar detrás del casting del personaje tras la salida de Daniel Craig.
De Edward Cullen al agente 007: la consolidación de un actor multifacético
La llegada de Pattinson a la franquicia de espionaje más famosa del cine corona una metamorfosis artística extraordinaria. Hace años que el intérprete británico dejó atrás la etiqueta juvenil de Edward Cullen en Crepúsculo para construir una filmografía arriesgada, camaleónica y profundamente respetada por la crítica, transitando desde el cine independiente de autor hasta superproducciones de enorme peso dramático.
Este nuevo capítulo como James Bond lo encuentra en el punto más alto de su madurez profesional. Tras cosechar grandes elogios y éxitos de taquilla con sus recientes trabajos en La Odisea y El Drama —y mientras el público aguarda con expectativa su participación en Dune 3—, Pattinson vuelve a cruzar caminos creativos con Denis Villeneuve para redefinir el mito del espía británico.
Una nueva era para el universo Bond
El reencuentro entre Pattinson y Villeneuve promete dotar a la saga de una impronta visual imponente, sofisticada y psicológicamente compleja. Con el respaldo de Amy Pascal en la producción y tres entregas ya aseguradas, el actor se prepara para imprimirle su sello magnético, elegante e impredecible a una nueva generación del servicio secreto británico.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario