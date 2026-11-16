Quién es Robert Pattinson, el nuevo James Bond que fue Batman y el vampiro de Crepúsculo

The Lost City of Z (2016)

Good Time (2017) —por la cual recibió nominaciones en los Independent Spirit Awards y Gotham Awards—

High Life (2018)

The Lighthouse (2019)

Tenet (2020), dirigida por Christopher Nolan

Su consolidación en grandes producciones de estudio se coronó en 2022 al interpretar al mítico encapuchado en The Batman, dirigida por Matt Reeves. Ahora, tras participar en proyectos como Dune: Part Three, asumirá el rol estelar de 007 bajo la batuta de Denis Villeneuve, revalidando su enorme poder de convocatoria y su estatus de estrella global.