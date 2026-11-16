Quién es Robert Pattinson, el nuevo James Bond que fue Batman y el vampiro de Crepúsculo
Robert Pattinson, una de las grandes figuras de Hollywood, dará vida al icónico agente 007 en la próxima producción dirigida por Denis Villeneuve.
La confirmación de Robert Pattinson como el nuevo James Bond marca un nuevo y consagratorio hito en la carrera del versátil actor británico. Lejos de encasillarse tras el fenómeno global de Crepúsculo, Pattinson construyó una de las trayectorias más respetadas de la industria cinematográfica contemporánea.
De ídolo adolescente a la cima de Hollywood
Nacido en Londres el 13 de mayo de 1986, Pattinson dio sus primeros pasos en la actuación a comienzos de los 2000, logrando su primer gran reconocimiento internacional al interpretar a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005).
Años más tarde, su salto definitivo a la fama mundial llegó al ponerse en la piel del vampiro Edward Cullen en la exitosa saga Twilight (2008-2012), un papel que lo catapultó a la primera plana mediática y le valió múltiples galardones de la industria.
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Un giro hacia el cine de autor y los grandes tanques
A partir de 2013, el actor optó por un drástico cambio de rumbo artístico, eligiendo proyectos independientes y de cine de autor que le valieron el aplauso unánime de la crítica especializada. Entre sus trabajos más elogiados de esa etapa figuran:
- The Lost City of Z (2016)
- Good Time (2017) —por la cual recibió nominaciones en los Independent Spirit Awards y Gotham Awards—
- High Life (2018)
- The Lighthouse (2019)
- Tenet (2020), dirigida por Christopher Nolan
Su consolidación en grandes producciones de estudio se coronó en 2022 al interpretar al mítico encapuchado en The Batman, dirigida por Matt Reeves. Ahora, tras participar en proyectos como Dune: Part Three, asumirá el rol estelar de 007 bajo la batuta de Denis Villeneuve, revalidando su enorme poder de convocatoria y su estatus de estrella global.
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