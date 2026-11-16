Wanda Nara volvió a denunciar a Mauro Icardi: "Otra cosa más que comprueba la violencia"

Profundizando en la mecánica detrás de estas campañas virtuales, Wanda aseguró que el delantero “gasta en bots hace dos años” y adelantó que, apenas cuente con la autorización correspondiente dentro del marco legal, dará a conocer públicamente cuáles son los usuarios que se encuentran bajo la lupa de los investigadores. En esa misma línea, durante su intervención de este lunes ironizó sobre la articulación coordinada detrás de los ataques virtuales al señalar: “Qué risa que estén todas conectadas y pertenezcan a una organización paga”.