Wanda Nara volvió a denunciar a Mauro Icardi: "Otra cosa más que comprueba la violencia"
La conductora denunció que su ex lleva dos años gastando en cuentas falsas para que la acosen en redes sociales. Los detalles.
En medio de una nueva escalada dentro del conflicto mediático y legal que protagonizan, Wanda Nara apuntó públicamente contra Mauro Icardi al señalarlo como responsable de financiar perfiles falsos destinados a atacarla en plataformas digitales. A través de su cuenta oficial en la red social X, la mediática publicó un contundente descargo en el que vinculó estas agresiones virtuales con el expediente que mantienen abierto en los tribunales al sentenciar: “Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ayudando”.
De acuerdo con lo expuesto por la propia empresaria de cosméticos, todos estos perfiles automatizados presuntamente solventados por su expareja ya fueron incorporados formalmente en una presentación judicial.
Según explicó en su mensaje, cada nueva publicación hostil es anexada directamente al proceso legal junto con el rastreo del número de IP correspondiente a cada dispositivo desde el cual se emiten los agravios, motivo por el cual advirtió sin rodeos: “Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también”.
Profundizando en la mecánica detrás de estas campañas virtuales, Wanda aseguró que el delantero “gasta en bots hace dos años” y adelantó que, apenas cuente con la autorización correspondiente dentro del marco legal, dará a conocer públicamente cuáles son los usuarios que se encuentran bajo la lupa de los investigadores. En esa misma línea, durante su intervención de este lunes ironizó sobre la articulación coordinada detrás de los ataques virtuales al señalar: “Qué risa que estén todas conectadas y pertenezcan a una organización paga”.
Por el momento, mientras las capturas y los registros informáticos continúan sumándose al expediente impulsado por la conductora, Mauro Icardi optó por el hermetismo absoluto y no emitió ningún tipo de descargo o respuesta pública frente a las graves acusaciones formuladas por su exesposa. De esta manera, la disputa entre ambos suma un nuevo frente de batalla centrado en el hostigamiento digital y sus eventuales consecuencias en el ámbito de la Justicia penal.
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