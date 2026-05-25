Cómo será "Por el Mundo: Mundial", la propuesta que une a Marley con Ian Lucas

“Es que, bueno, yo lo había visto hace muchos años, cuando era muy jovencito, y ahora, bueno, nos reencontramos en Masterchef, y es súper amable, él es súper copado, y me dijo, tengo ganas de hacer algo con vos, el canal está ofreciendo hacer cosas, y me dijo, pero yo quiero hacer por el mundo”, recordó el conductor.

A partir de esa conversación, surgió la idea de reinventar el formato clásico del programa. “Y dije que es una muy buena idea, porque hay que cambiar el programa, y venimos haciendo Por el Mundo, hasta la semana que viene está Por el Mundo en Colombia, entonces está buenísimo que termine y que empiece otro Por el Mundo distinto, donde estoy con alguien, nunca conduje con alguien, o sea, tengo conductores de invitadas, entonces está bueno hacerlo de a dos”, explicó Marley.

Además, adelantó que el ciclo tendrá invitados especiales que se sumarán a distintos tramos del viaje. “Y aparte va a haber invitadas también, o sea que a veces haremos de a tres, nada, está buenísimo, la verdad que va a ser muy divertido”, concluyó, entusiasmado con una propuesta que buscará mostrar el costado turístico, cultural y futbolero del Mundial más grande de la historia.