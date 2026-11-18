El Rubius canceló su transmisión de GTA 6 en YouTube por problemas de copyright: dónde hará el stream
ueEl reconocido streamer español modificó sus planes para el lanzamiento del esperado videojuego de Rockstar Games.
El lanzamiento de GTA 6 promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de los videojuegos y del streaming. En ese contexto, El Rubius, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana, anunció un cambio de planes que sorprendió a sus seguidores: finalmente, no transmitirá el esperado estreno en simultáneo por YouTube y Twitch.
El streamer español había anticipado una cobertura especial del videojuego, con transmisiones en ambas plataformas y distintos regalos para su comunidad. Sin embargo, decidió cancelar la emisión en YouTube por temor a sufrir inconvenientes relacionados con los derechos de autor.
"El multistream al final lo voy a tener que cancelar. Ayer me avisaron de que el copyright en YouTube va a ser tan heavy que a lo mejor hasta tumban vídeos por las canciones", explicó Rubius al comunicar la noticia.
El principal problema estaría relacionado con la música que incluirá GTA 6. Al igual que en anteriores entregas de la franquicia, el videojuego contará con emisoras de radio y canciones de artistas reales, cuyos derechos pertenecen a discográficas y otros titulares. Su reproducción durante una transmisión puede activar reclamos automáticos de copyright y generar restricciones sobre los contenidos.
El propio Rubius reconoció que también influyó una experiencia anterior con la plataforma. "Desde que me borraron un montón de vídeos estoy emparanoiado y no quiero volver a pasar por eso. Prefiero hacer stream en Twitch de manera normal", agregó.
Dónde transmitirá El Rubius el lanzamiento de GTA 6
Con esta decisión, el creador de contenido concentrará su cobertura del videojuego exclusivamente en Twitch, donde podrá realizar sus directos sin mantener la retransmisión simultánea que había proyectado inicialmente.
La decisión representa un cambio en los planes que había compartido con sus seguidores, aunque no supone una renuncia a la cobertura especial del lanzamiento. Por el contrario, Rubius buscará evitar posibles sanciones o la eliminación de videos en YouTube por la utilización de música protegida.
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