Dónde transmitirá El Rubius el lanzamiento de GTA 6

Con esta decisión, el creador de contenido concentrará su cobertura del videojuego exclusivamente en Twitch, donde podrá realizar sus directos sin mantener la retransmisión simultánea que había proyectado inicialmente.

La decisión representa un cambio en los planes que había compartido con sus seguidores, aunque no supone una renuncia a la cobertura especial del lanzamiento. Por el contrario, Rubius buscará evitar posibles sanciones o la eliminación de videos en YouTube por la utilización de música protegida.