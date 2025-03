Cómo ver en vivo a Lali Espósito y Pedro Rosemblat juntos en Gelatina

El vivo de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Gelatina

Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito y creador del canal de streaming Gelatina, rompió el silencio sobre la polémica que se generó en torno a los dichos de Eial Moldavsky al aire de Sería increíble (Olga), donde reveló intimidades de una supuesta cita que tuvo con la reconocida actriz y cantante, aunque sin mencionar su nombre.

Abordado por el cronista de LAM (América), Rodrigo Bar, en un principio Rosemblat fue reticente a la hora de dar declaraciones, pero luego, hacia el final del reportaje, minimizó con elegancia el pedido de disculpas de Moldavsky y le declaró su amor incondicional a Lali, a quien entrevistará hoy, por primera vez, en su programa Industria nacional.

“No sé si es un tema que requiera una explicación pública cual declaración de ministro, es difícil que me saques algo, por lo menos hoy”, dijo Pepe, como lo llaman sus íntimos, cuando el cronista le consultó por qué había dejado de seguir en Instagram al hijo de Roberto Moldavsky.

“Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y no se le pega al que está en el piso. Ya hablaré cuando corresponda”, agregó y se mostró dubitativo cuando le preguntaron si pensaba que el creador del miniciclo Filosofía en un minuto “seguía en el piso”.

“No, un vínculo de charlar no. Fui a Olga a algunas cosas que me invitaron, como también fui a Luzu Tv y a Blender”, remarcó a la hora de aclarar cuál era su relación con Moldavsky antes del escándalo. Fue entonces que el cronista trajo nuevamente a la conversación el motivo por el que dejó de seguirlo en redes, a lo que Rosemblat expresó: “Hay algunas cosas que uno ve y dice ‘prefiero no verlas’, porque...”.