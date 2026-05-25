Martín Cirio reveló que Emilia Mernes llamó varias veces a Tini Stoessel: cómo respondió la Triple T

La revelación de Martín Cirio a partir de la palabra de Emilia

Tras la palabra de la artista, La Faraona la fustigó, asegurando que nunca da la cara cuando una mala noticia la involucra: "Nunca sale a desmentir, cuando inventan y cuando no inventan nada. Nunca en la vida ha salido a desmentir algo. Igual lo de Tini no puede salir a desmentirlo porque Tini no contó nada y segundo, Francia".

Seguidamente, indicó: "No tengo la información actual actual. Pero lo que sí tengo, hasta hace poco, Emilia llamó a Tini un montón de veces y Tini se hartó y no le atendió el teléfono directamente. Capaz algo cambió... Hasta donde yo sé, hace bastante poco, Emilia la intentó llamar varias veces para frenar todo y Tini no le atendió", cerró el influencer, dejando en claro que el conflicto persiste e, incluso, podría crecer.

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