Martín Cirio reveló que Emilia Mernes llamó varias veces a Tini Stoessel: cómo respondió la Triple T
Picante como siempre, Martín Cirio no se guardó nada y reveló la actitud que tomó la novia de Rodrigo de Paul ante la insistencia de Emilia.
En las últimas horas, Emilia Mernes rompió el silencio sobre su creciente conflicto con Tini Stoessel, lo que fue rápidamente analizado por el streamer Martín Cirio. Lo cierto es que la intérprete de " Exclusive" fue abordada por el equipo de LAM (América) y respondió, aunque incómoda por el tópico del cronista.
Al ser consultada sobre las diversas teorías que inundaron las plataformas digitales y los programas de espectáculos, la artista fue tajante: “Se dijeron muchas mentiras”. Con una postura firme, descartó la idea de involucrarse en el cruce de versiones y aclaró que no desgastará su energía desmintiendo cada especulación. “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”, argumentó.
Finalmente, la intérprete remarcó que su prioridad actual es proteger su tranquilidad emocional y concentrarse de lleno en su carrera, manteniéndose lejos del foco de los conflictos. “No puedo salir a aclarar cada cosa que se inventa”, reiteró, minimizando el impacto de los rumores que cobraron fuerza en los últimos días.
La revelación de Martín Cirio a partir de la palabra de Emilia
Tras la palabra de la artista, La Faraona la fustigó, asegurando que nunca da la cara cuando una mala noticia la involucra: "Nunca sale a desmentir, cuando inventan y cuando no inventan nada. Nunca en la vida ha salido a desmentir algo. Igual lo de Tini no puede salir a desmentirlo porque Tini no contó nada y segundo, Francia".
Seguidamente, indicó: "No tengo la información actual actual. Pero lo que sí tengo, hasta hace poco, Emilia llamó a Tini un montón de veces y Tini se hartó y no le atendió el teléfono directamente. Capaz algo cambió... Hasta donde yo sé, hace bastante poco, Emilia la intentó llamar varias veces para frenar todo y Tini no le atendió", cerró el influencer, dejando en claro que el conflicto persiste e, incluso, podría crecer.
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