El duro descargo de la presunta amante del Kun Agüero: qué dijo

agustina kogan

Quién es la influencer con la que Kun Agüero le fue infiel a su novia a un año de ser madre



Sobre la mujer en cuestión se trata de Agustina Kogan, una creadora de contenido con presencia en las redes sociales. “Ese encuentro no fue casual ni improvisado”,aclaró el periodista y aseguró que tiene las pruebas de ese encuentro que fue organizado por una persona cercana a Kun.

“A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer. Finalmente, ese encuentro se dio”, afirmó.

El nombre que surgió en su investigación fue el de Agustina Kogan, una creadora de contenido con presencia en redes sociales. De acuerdo con el conductor, ese encuentro no fue casual ni improvisado.

“Tengo hasta el nombre de la persona que le organizó todo al Kun para que vea a Agustina. Se vieron y tuvieron algo esos días que el Kun estuvo en Miami”, sostuvo, describiendo la supuesta logística detrás del encuentro.

Etchegoyen aseguró además que posee material que respaldaría esta versión, aunque por el momento prefirió no hacerlo público. “Quizás en estos días ya puedo mostrar la prueba, pero hoy voy a ir hasta acá”, cerró, dejando abierta la posibilidad de que aparezcan evidencias concretas.