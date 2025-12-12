El duro descargo de la presunta amante del Kun Agüero: qué dijo
El exfutbolista habría tenido un encuentro en Miami con una influencer con quien se hablaba por redes sociales.
El Kun Agüero quedó envuelto en un escándalo tras la filtración de un supuesto encuentro con una influencer en los Estados Unidos. El exfutbolista que está en pareja con Sofía Calzetti con quien se convirtió en padre por segunda vez le habría sido infiel poniendo punto final a su relación.
Juan Etchegoyen contó detalles sobre este escándalo y reveló quién es la morocha en cuestión con quien se vio el Kun en Miami. Pese a que tanto Agüero como Calzetti negaron la crisis y aseguran que están juntos en Punta del Este, las pruebas muestran todo lo contrario.
Frente a la palabra del exfutbolista, el periodista aclaró que la información pese a que ellos la nieguen es que no están en su mejor momento y están peleando para sobrepasar este tsunami.
Con versiones cruzadas y la palabra de los protagonistas, Etchegoyen relató cómo se dio la infidelidad del ex de Gianina Maradona y un encuentro con una influencer en Miami habría sido el detonante de la crisis.
Horas después la influencer publicó un video cantando “Por tu culpa tengo mala fama”, canción del cantante colombiano Beelé y muchos interpretaron que sería una respuesta al escándalo de la supuesta infidelidad.
Quién es la influencer con la que Kun Agüero le fue infiel a su novia a un año de ser madre
Sobre la mujer en cuestión se trata de Agustina Kogan, una creadora de contenido con presencia en las redes sociales. “Ese encuentro no fue casual ni improvisado”,aclaró el periodista y aseguró que tiene las pruebas de ese encuentro que fue organizado por una persona cercana a Kun.
“A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer. Finalmente, ese encuentro se dio”, afirmó.
El nombre que surgió en su investigación fue el de Agustina Kogan, una creadora de contenido con presencia en redes sociales. De acuerdo con el conductor, ese encuentro no fue casual ni improvisado.
“Tengo hasta el nombre de la persona que le organizó todo al Kun para que vea a Agustina. Se vieron y tuvieron algo esos días que el Kun estuvo en Miami”, sostuvo, describiendo la supuesta logística detrás del encuentro.
Etchegoyen aseguró además que posee material que respaldaría esta versión, aunque por el momento prefirió no hacerlo público. “Quizás en estos días ya puedo mostrar la prueba, pero hoy voy a ir hasta acá”, cerró, dejando abierta la posibilidad de que aparezcan evidencias concretas.
