El audio que confirma el nuevo verbo en la Argentina: "No me hagas 'karinearte' la comisión"
Ornella Calvete fue citada a indagatoria en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, fue citada por el juez federal Sebastián Casanello a prestar declaración indagatoria en una nueva ronda de interrogatorios dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por la compra de medicamentos cuando estaba a cargo de Diego Spagnuolo.
Calvete era funcionaria pública con el cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, pero tuvo que renunciar cuando se desató el escándalo. La exfuncionaria fue acusada por el fiscal Franco Picardi de "diversas maniobras de corrupción". Cuando allanaron su casa el pasado 9 de octubre, se secuestraron cerca de 700.000 dólares y 19.190.000 pesos.
A su vez, se encontraron varias conversaciones de Ornella con su padre, Miguel Ángel Calvete. Entre los audios, se halló uno con una particular referencia la situación investigada: “Escuchame Pedro, si no me atendés, me quedo el 3%. No me hagas ‘karinearte’ la comisión”.
Ornella le dice Pedro porque así lo habría dispuesto su padre. Lo del 3 por ciento y la palabra “karinearte” hacen referencia a los primeros presuntos audios de Spagnuolo, en el cual se aseguraba que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, se quedaba con ese porcentaje de las coimas. El audio de Ornella es de septiembre pasado cuando ya se conocían los audios del ex titular de la ANDIS.
Las conversaciones de los Calvete, una “lambo” y el “3% a KM”
En la causa constan conversaciones entre Ornella y su padre Miguel Ángel, que es un eslabón fundamental en la causa y que está preso por una condena por un caso de facilitación económica de la prostitución.
En una de las conversaciones, el 10 de septiembre de 2025, Ornella insiste a su padre por un hombre, Claudio de Ortopedia Alemana.
Según el requerimiento fiscal “su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras”. Por su parte, Calvete le responde: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.
En otra conversación, Ornella le dice a su padre que la pone muy feliz que se vaya de vacaciones por unos “añitos” y que se lo merece.
A los pocos días de dicha conversación, Ornella le pregunta a Miguel Ángel Calvete cómo debe tratar a “Claudio K” del Grupo Ortopedia Alemana, si tiene que ponerle los puntos o arrancarle la cabeza y luego se reconoce hija de alguien brillante, pero “menos tolerante a la desprolijidad”.
En el teléfono celular de Calvete se halló una conversación con Ornella antes de las elecciones. Su hija le manifestó: “No vayas a votar, no seas boludo”.
Para el fiscal ello implica una advertencia en relación con el riesgo de detención que pesaba sobre Calvete a raíz de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 8 por la causa de facilitación a la prostitución.
Entre los citados en la nueva tanda de indagatorias figuran Diego Martín D’Giano para el 18 de diciembre, Patricia Canevasio también para el mismo día, y Julio César Viera para el día 19 de diciembre.
