El audio que confirma el nuevo verbo en la Argentina: "No me hagas 'karinearte' la comisión"

En una de las conversaciones, el 10 de septiembre de 2025, Ornella insiste a su padre por un hombre, Claudio de Ortopedia Alemana.

Según el requerimiento fiscal “su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras”. Por su parte, Calvete le responde: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.

En otra conversación, Ornella le dice a su padre que la pone muy feliz que se vaya de vacaciones por unos “añitos” y que se lo merece.

ornella calvete

A los pocos días de dicha conversación, Ornella le pregunta a Miguel Ángel Calvete cómo debe tratar a “Claudio K” del Grupo Ortopedia Alemana, si tiene que ponerle los puntos o arrancarle la cabeza y luego se reconoce hija de alguien brillante, pero “menos tolerante a la desprolijidad”.

En el teléfono celular de Calvete se halló una conversación con Ornella antes de las elecciones. Su hija le manifestó: “No vayas a votar, no seas boludo”.

Para el fiscal ello implica una advertencia en relación con el riesgo de detención que pesaba sobre Calvete a raíz de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 8 por la causa de facilitación a la prostitución.

Entre los citados en la nueva tanda de indagatorias figuran Diego Martín D’Giano para el 18 de diciembre, Patricia Canevasio también para el mismo día, y Julio César Viera para el día 19 de diciembre.