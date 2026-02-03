"Dale, dale, dale": brutal agresión de adolescentes a un padre durante un cumpleaños de 15 en Azul

Según aseguró, los adolescentes involucrados “ya tienen muchos antecedentes y no son buenos” y agregó que, tras el hecho, los mismos jóvenes protagonizaron otro episodio de violencia: “Quince minutos después se viralizó otro video en la calle teniendo problemas con otro muchacho”.

El hombre - que prefirió no revelar su identidad para resguardar a su hija - indicó que tras el ataque se encuentra “golpeado, con dos dedos comprometidos y el auto destrozado”.

Identificaron a dos menores por la agresión a un hombre en Azul

Luego del brutal episodio, la víctima radicó la denuncia y personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera logró identificar a los presuntos agresores, ambos menores de 16 años.

“La verdad no estamos descubriendo nada nuevo, hoy me pasó a mí. La denuncia ya está hecha y se tomaron las medidas pertinentes”, expresó el hombre agredido.

La causa fue caratulada como “lesiones leves, daños y amenazas agravadas”, con intervención de la UFI N° 17, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.