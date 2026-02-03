"Dale, dale, dale": brutal agresión de adolescentes a un padre durante un cumpleaños de 15 en Azul
La víctima sufrió varios golpes y tiene dos dedos comprometidos. “No pude reaccionar porque son menores de edad”, expresó. Ocurrió en Azul.
Un grave hecho de violencia se registró a la salida de un cumpleaños de 15 en la localidad bonaerense de Azul, donde adolescentes golpearon brutalmente al padre de una de las asistentes y le patearon el auto. Luego, se burlaron y subieron el video a las redes sociales. La víctima no pudo defenderse por tratarse de menores de edad.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en inmediaciones de la denominada Quinta El Vasco, en la mencionada localidad del interior de la provincia de Buenos Aires.
Según la denuncia, un hombre de 50 años se acercó al lugar a bordo de su auto Fiat Siena para retirar a su hija de un cumpleaños de 15, cuando dos adolescentes que se encontraban en la vía pública - en aparente estado de ebriedad— comenzaron a patearle el vehículo, provocando la rotura de los espejos retrovisores y las luces, y dejando considerables abolladuras en las puertas y el capot.
Cuando el hombre descendió de su auto, comenzaron a golpearlo brutalmente, provocándole lesiones en el rostro y en una de sus manos. Siempre según la denuncia, uno de los atacantes lo habría amenazado de muerte con un objeto puntiagudo, lo que obligó a la víctima a retirarse rápidamente del lugar para resguardar su integridad.
Violencia en Azul: “No pude reaccionar porque son menores de edad”
“Entenderás que no pude reaccionar, ya que son menores de edad. Solo quise resguardar a mi hija, retrocediendo y defendiéndome de los golpes”, expresó la víctima en las últimas horas en diálogo con el medio local Verte Azul.
Según aseguró, los adolescentes involucrados “ya tienen muchos antecedentes y no son buenos” y agregó que, tras el hecho, los mismos jóvenes protagonizaron otro episodio de violencia: “Quince minutos después se viralizó otro video en la calle teniendo problemas con otro muchacho”.
El hombre - que prefirió no revelar su identidad para resguardar a su hija - indicó que tras el ataque se encuentra “golpeado, con dos dedos comprometidos y el auto destrozado”.
Identificaron a dos menores por la agresión a un hombre en Azul
Luego del brutal episodio, la víctima radicó la denuncia y personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera logró identificar a los presuntos agresores, ambos menores de 16 años.
“La verdad no estamos descubriendo nada nuevo, hoy me pasó a mí. La denuncia ya está hecha y se tomaron las medidas pertinentes”, expresó el hombre agredido.
La causa fue caratulada como “lesiones leves, daños y amenazas agravadas”, con intervención de la UFI N° 17, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.
