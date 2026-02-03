Horror en Villa Madero: buscan a un abusador sexual que ataca a sus víctimas en bicicleta
Una mujer de 29 años fue abusada por el agresor en la puerta de su casa y a plena luz del día. El hombre tiene antecedentes, pero nunca fue identificado.
Un hombre es buscado intensamente en la localidad de Villa Madero tras haber abusado sexualmente de una mujer de 29 años. Tatiana, la víctima, contó que el agresor la atacó por la espalda en la puerta de su casa, la manoseó y luego se dio a la fuga en bicicleta.
El hecho ocurrió el viernes 30 de enero a las 13.30 en Avenida Crovara al 600 y la fuga del abusador quedó registrada en un video captado por una cámara de seguridad de un local cercano. En las imágenes se puede observar al agresor huyendo en su bicicleta tras cometer el ataque y a la víctima persiguiéndolo a las corridas. Pese a que los vecinos intentaron atraparlo, no lo lograron.
“Regresaba de comprar unas cosas porque era el cumpleaños de mi mamá. Cuando estaba entrando a mi domicilio, el señor vino de atrás, me tocó de arriba abajo las partes íntimas y se fue, como si nada”, relató Tatiana, víctima del abuso sexual.
Abuso sexual en Villa Madero: "No se puede vivir así"
Tras el ataque, la mujer atinó a perseguir al abusador durante algunos metros y a alertar a los vecinos: “Yo salí gritando y corriendo hasta que me quedé en shock. No pude gritar, ni hablar, ni decir más nada. La gente lo persiguió, pero no pudieron agarrarlo”, contó al recordar los momentos posteriores y agregó: “Estoy temblando cuando hablamos del tema. No quiero ni salir de mi casa, miro para todos lados, parezco una perseguida. No puedo creer como alguien puede hacerte eso a plena luz del día y que no pase nada”.
“La sensación del cuerpo no se me va, es un momento terrorífico, horrible, no se puede vivir así”, expresó indignada y contó que no es la primera vez que el hombre abusa que perseguía a jóvenes por el barrio con la bicicleta. Incluso, a otra de las víctimas llegó a acosarla y gritarle cosas. “Quedás totalmente expuesta, vulnerable, te tocan como si fueras un pedazo de nada, es una locura esto”, agregó.
Si bien el abusador tiene antecedentes de hechos similares, nunca fue identificado y sigue suelto. Incluso, su rostro no llega a visualizarse en el video del hecho denunciado debido a que utiliza una gorra. Por estas horas, la propia víctima buscaba cámaras de vigilancia ubicadas en la zona con el fin de conseguir alguna imagen que mostrara al agresor con mayor nitidez.
“Para mí el señor debe conocer el barrio y las cámaras, por eso debe usar una gorra, para que no se le pueda ver el rostro. Ojalá podamos encontrar una cámara donde se le vea bien la cara al abusador. Tengo una hija y le podría haber pasado a ella, esto se lo puede hacer a cualquier persona incluso a una menor. Es una locura que vivamos con esta inseguridad”, indicó Tatiana en diálogo con C5N.
