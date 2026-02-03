Horror en Villa Madero: buscan a un abusador sexual que ataca a sus víctimas en bicicleta

Si bien el abusador tiene antecedentes de hechos similares, nunca fue identificado y sigue suelto. Incluso, su rostro no llega a visualizarse en el video del hecho denunciado debido a que utiliza una gorra. Por estas horas, la propia víctima buscaba cámaras de vigilancia ubicadas en la zona con el fin de conseguir alguna imagen que mostrara al agresor con mayor nitidez.

“Para mí el señor debe conocer el barrio y las cámaras, por eso debe usar una gorra, para que no se le pueda ver el rostro. Ojalá podamos encontrar una cámara donde se le vea bien la cara al abusador. Tengo una hija y le podría haber pasado a ella, esto se lo puede hacer a cualquier persona incluso a una menor. Es una locura que vivamos con esta inseguridad”, indicó Tatiana en diálogo con C5N.