"Nos deben los salarios que pagó el Estado": denuncia contra dueños del colegio que cerró intempestivamente

Sin respuestas y con custodia policial

Los dueños del colegio, a quienes la mayoría de la comunidad educativa asegura "nunca haberles visto la cara", cortaron todo tipo de comunicación. Actualmente, el edificio se encuentra con una faja de clausura y custodia policial, luego de que se registrara un intento de ingreso forzado al establecimiento tras conocerse la noticia.

Mientras tanto, cientos de familias recorren el barrio desesperadas buscando vacantes para que sus hijos no pierdan el año y puedan, en lo posible, mantenerse juntos. "Es un trastorno que a los chicos les causa... la idea era que estemos todos juntos", lamentó Pablo, otro de los padres afectados.