"Nos deben los salarios que pagó el Estado": denuncia contra dueños del colegio que cerró intempestivamente
Docentes, sin salarios, y padres denuncian que los dueños del Instituto Formar Futuro cobraron subsidios y matrículas. Más de 300 alumnos en la calle.
Más de 300 alumnos del Instituto Formar Futuro, ubicado en Simbrón al 5400, se quedaron sin escuela tras el cierre intempestivo de la institución. En medio de un abrazo simbólico, docentes y padres denunciaron ante las cámaras de C5N que los dueños se fugaron con la recaudación de las matrículas y los subsidios estatales destinados a los salarios.
"De repente se nos borró el colegio y nos dejaron así, solos", relató Liliana, directora del establecimiento, quien confirmó que la única comunicación oficial fue un correo electrónico enviado a las familias del barrio porteño de Villa Real.
La estafa al Estado y a las familias
El conflicto escala más allá de la pérdida de vacantes. Según los testimonios, el colegio recibía un 80% de subvención estatal para el pago de sueldos de sus casi 70 empleados. Sin embargo, los docentes denuncian que ese dinero nunca llegó a sus bolsillos. "Es la primera vez en la historia que se quedan con eso que gira el Estado y se van con ese dinero", explicó Belén, profesora de Artes Visuales, calificando el hecho como un robo premeditado.
A esto se suma la estafa a las familias, que desde septiembre venían pagando la matrícula para el ciclo 2026, con valores que rondaban los $300.000. "Se promocionaron como que iba a estar abierta la inscripción... se pagó matrícula y nada, nos encontramos con esto", contó Gabriel, padre de un alumno de séptimo grado.
Epígrafe: La escuela tiene faja de clausura y custodia policial tras un intento de vandalismo.
Sin respuestas y con custodia policial
Los dueños del colegio, a quienes la mayoría de la comunidad educativa asegura "nunca haberles visto la cara", cortaron todo tipo de comunicación. Actualmente, el edificio se encuentra con una faja de clausura y custodia policial, luego de que se registrara un intento de ingreso forzado al establecimiento tras conocerse la noticia.
Mientras tanto, cientos de familias recorren el barrio desesperadas buscando vacantes para que sus hijos no pierdan el año y puedan, en lo posible, mantenerse juntos. "Es un trastorno que a los chicos les causa... la idea era que estemos todos juntos", lamentó Pablo, otro de los padres afectados.
