Confirmaron los panelistas para el Bendita TV de Edith Hermida: quiénes son

Beto Casella anunció oficialmente el fin de Bendita: "Me parece mentira estar diciéndolo..."

Durante la emisión de este miércoles, Beto Casella frenó el andar habitual de "Bendita" para revelar que se termina el programa, al menos, en El Nueve. Luego de problemas con el canal, que fueron de público conocimiento, el conductor no llegó a un acuerdo y se muda de señal, cerrando así un ciclo de casi 20 años.

"Bueno, me tomo un minuto para decirles esto que, por supuesto, no es nada fácil y me parece mentira estar diciéndolo, pero el próximo 19 de diciembre, de acá más o menos 15 días, será el último programa que yo haga desde esta pantalla, con este programa y en este horario, después de 20 años", anunció.

Y añadió: "No es una decisión que tomé alegremente o porque 'bueno, estoy aburrido y quiero cambiar de aire', no. Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a día para el trabajo y uno busca trabajar feliz, así que es lo que uno va a buscar, un nuevo lugar donde se pueda trabajar con, nada, no tengo nada para decir acá en este momento contra el canal, por supuesto, nos vamos a un canal colega que tampoco es el lugar para mencionarlo ahora".

"Pero bueno, pondremos fin, por lo menos en mi caso, supongo que algunos compañeros y compañeras que todos los días están conmigo también, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo, este espacio seguirá, por supuesto, porque le auguro muchísimos años más todavía, pero ya sin nosotros, por lo menos sin mí, hasta el 19 de diciembre será mi participación", reveló, sorprendiendo a todos.

"Así que solo agradecerles a ustedes, a mis compañeros y compañeras, como lo hago todas las noches, pero sobre todo ustedes que en 20 años hicieron que esto sea un éxito, porque sin ustedes ahí, esto no hubiera sido posible, así que gracias por tanta compañía, son conmovedores, así que hasta el 19 de diciembre estamos", cerró.

De este modo, no terminó de quedar del todo claro si "Bendita" continuará con Beto Casella en otro canal o si el programa seguirá adelante, sin su habitual conductor. Lo cierto es que, a partir del 19 de diciembre, Casella ya no estará más al aire de El Nueve y lo espera un nuevo desafío en otra emisora televisiva.