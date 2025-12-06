El pícaro reclamo de la Sole a Mario Pergolini en vivo: "Alguna vez te..."

Sin embargo, el conductor no se privó de remarcar el cariño que le tiene: “Acá invitamos solo a gente que queremos invitar. Si estás acá, es porque te admiramos. ¿Te hice algo? ¿Dije una cosita?”.

Ante esto, La Sole no quiso dar muchos detalles y evitó dar la explicación de a qué se refería con su comentario. “En aquella época, imaginate, yo era un personaje…”, dijo.

Finalmente, Pastorutti cerró el momento con un mensaje afectuoso. “Te quiero y te respeto. Me encanta lo que estás haciendo”, afirmó.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron con miles de teorías y tratando de descifrar el momento al que se refería la cantante y que le hizo saber a Mario Pergolini.