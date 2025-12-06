Paulo Londra estrenó "1%", su colaboración con Eladio Carrión

La alianza entre el cordobés y el puertorriqueño se materializa en un track de trap/hip hop cargado de fuerza, disciplina y mentalidad competitiva, pensado para entrenar, motivarse y sostener la energía en alto. “1%” es una declaración de ambición y superación personal: el mensaje central sostiene que todo lo logrado hasta ahora es apenas una mínima parte de lo que pueden dar. Y si ese 1% ya dejó hits, récords, momentos icónicos y shows explotados, queda claro que la historia recién comienza y aún hay mucho por construir, crecer y seguir sorprendiendo.