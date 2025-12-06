Paulo Londra estrenó "1%", su colaboración con Eladio Carrión
El cantante cordobés y el puertorriqueño se unieron para lanzar una canción de superación personal y energía motivadora.
Tras semanas de muchas expectativas, Paulo Londra estrena “1%”, su colaboración con Eladio Carrión. El lanzamiento ocurre en medio de su gira internacional, que lo llevó por más de 17 ciudades de Europa y Latinoamérica con shows sold out, incluyendo un show súper especial en el Quality Arena de Córdoba donde se reencontró con el público de su ciudad natal después de 6 años.
La alianza entre el cordobés y el puertorriqueño se materializa en un track de trap/hip hop cargado de fuerza, disciplina y mentalidad competitiva, pensado para entrenar, motivarse y sostener la energía en alto. “1%” es una declaración de ambición y superación personal: el mensaje central sostiene que todo lo logrado hasta ahora es apenas una mínima parte de lo que pueden dar. Y si ese 1% ya dejó hits, récords, momentos icónicos y shows explotados, queda claro que la historia recién comienza y aún hay mucho por construir, crecer y seguir sorprendiendo.
Con una producción de impacto, energía fresca y barras que invitan a seguir adelante, el tema captura la idea de empujar los límites y mantener una mentalidad de crecimiento. Es un corte directo, energético e ideal para quienes buscan inspiración.
La colaboración había sido anticipada semanas atrás durante el show de Eladio Carrión en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde el puertorriqueño invitó por sorpresa a Paulo para interpretar un adelanto del tema frente a un estadio eufórico. Allí, Eladio afirmó que era la primera vez que adelantaba una canción en vivo, dando inicio al rumor que finalmente se confirmaría más tarde.
Días después, ambos publicaron un video donde simulaban un entrenamiento de boxeo, oficializando el anuncio y reforzando la estética motivacional del proyecto. Esa filmación terminó de instalar la expectativa entre sus seguidores, marcando la previa del estreno oficial.
